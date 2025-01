Flamengo empresta Alcaraz para o Everton, da Inglaterra

Do UOL, no Rio de Janeiro

Contratação mais cara da história do Flamengo e a terceira do futebol brasileiro, Carlos Alcaraz foi emprestado ao Everton, da Inglaterra. O Rubro-Negro impôs uma cláusula de obrigação de compra, ao fim do vínculo, caso atinja metas estabelecidas entre as partes.

O que aconteceu

O Flamengo justificou a negociação alegando que foi uma decisão da comissão técnica em conjunto com a diretoria. O argentino custou R$ 110,6 milhões aos cofres do Fla.

A decisão de negociar o Alcaraz foi tomada após uma análise detalhada, considerando tanto a visão da comissão técnica quanto os interesses do clube. Trata-se de um grande jogador, mas, dentro do modelo de jogo adotado, entendemos que ele teria poucas oportunidades para desempenhar seu melhor futebol. A negociação garante uma boa oportunidade para o atleta seguir sua carreira com mais protagonismo e, ao mesmo tempo, respeita a estratégia financeira e esportiva do clube

José Boto, diretor de futebol, ao site oficial do Flamengo

Está fora da decisão da Supercopa

Com a negociação, Alcaraz está fora da decisão da Supercopa Rei do Brasil. O jogador sequer viajará para Belém (PA), onde o Flamengo faz a final contra o rival Botafogo neste domingo (2), no Mangueirão.

O argentino foi titular e fez gol na vitória por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, nesta quinta (30), no Maracanã. O jogo foi válido pela 6ª rodada do Campeonato Carioca.

No total foram 19 jogos, três gols e duas assistências pelo Flamengo. Ele chegou ao clube ano passado vindo da Juventus, da Itália.