Coroa que aparece em anúncio de Neymar é a mesma usada por Pelé na seleção

Do UOL, em Santos (SP)

A coroa mostrada no anúncio da chegada de Neymar ao Santos é a mesma usada por Pelé na despedida do eterno Rei do Futebol pela seleção brasileira.

O que aconteceu

No vídeo oficial do anúncio, o recém-chegado à Vila Belmiro "responde" a Pelé sobre usar sua eterna camisa 10. No trecho, Neymar diz que vai usar a camisa de Pelé, mas que "o trono e a coroa vão continuar sendo seus, porque você é eterno".

Uma fonte do Santos afirma que a coroa usada no vídeo é a mesma que foi usada por Pelé em sua despedida pela seleção brasileira. A peça foi cedida pelo Museu Pelé, inaugurado em Santos em homenagem ao ex-jogador, em 2014.

A equipe do museu foi até a Vila Belmiro acompanhar as gravações, que ocorreram durante a madrugada, tomando conta da coroa real. Quando as filmagens foram encerradas, a peça foi devolvida ao Museu Pelé.

O Rei do Futebol fez seu último jogo pela seleção brasileira em 18 de julho de 1971, em amistoso disputado contra a Iugoslávia, no Maracanã, que terminou em empate por 2 a 2. Rivellino e Gérson fizeram os gols do Brasil, enquanto Ierkovic e Dzajic anotaram os tentos iugoslavos.