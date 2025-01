Santos divulga detalhes da apresentação de Neymar na Vila; veja preço, horário e atrações

O Santos divulgou, nesta quinta-feira, informações sobre a festa de apresentação de Neymar. O evento será na Vila Belmiro, nesta sexta-feira.

Os torcedores vão poder entrar no estádio a partir das 16 horas (de Brasília). Os ingressos custam R$ 100,00 (R$ 50,00 a meia). A comercialização começa às 19 horas, para Sócios Black. O reconhecimento facial será exigido para a compra dos bilhetes e acesso ao Urbano Caldeira.

Nação santista, contamos com sua presença em mais um dia especial na nossa casa! ?? Garanta seu lugar em https://t.co/auuNaEkPbo pic.twitter.com/eLPF9BHwWL ? Santos FC (@SantosFC) January 30, 2025

A festa contará com shows de Mano Brown, Projota, Supla, MC Bin, MC WM e outros (veja a lista completa abaixo). Todos os artistas confirmados são torcedores do Peixe.

Neymar rescindiu com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, na última segunda-feira e chegará no Brasil na manhã desta sexta. Antes da festa, ele assinará um contrato de seis meses com o Santos.

O atacante defendeu o Peixe de 2009 até 2013. Ao todo, foram 225 jogos e 136 gols pelo clube paulista, além de um título da Libertadores, marcando na final, um da Copa do Brasil e três do Campeonato Paulista.

De volta após 12 anos, Neymar disputará o Campeonato Paulista, Brasileirão e Copa do Brasil.

Veja os preços:



Inteira: R$ 100,00



Meia entrada: R$ 50,00



Os associados do Santos pagarão meia entrada.

Veja os artistas confirmados:



Mano Brown



Projota



Supla



MC GP



Kay Black



Kyan



MC Bin



MC Lon



Lito Nuwance +Trio de Ferro



DJ Will (Racionais)



DJ Kalfany



Val (Mãe do Mc Kevin)



DJ Luan



MC WM