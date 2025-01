Fortaleza vence o Maracanã e mantém 100% de aproveitamento no Cearense

O Fortaleza segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Cearense. Com gol de Marinho, o Leão do Pici venceu o Maracanã por 1 a 0, nesta quinta-feira, no estádio Presidente Vargas, pela terceira rodada do Grupo B do Estadual.

Líder, a equipe se manteve na liderança da chave, com nove pontos conquistados, e não pode mais ser alcançada, já que o quarto colocado Ferroviário soma apenas uma unidade. Com duas rodadas para o fim da primeira fase, o Tricolor garantiu ao menos a vaga nas quartas de final. Caso siga na liderança, o time se classifica direto para a semifinal. O Maracanã é o terceiro colocado do Grupo A, com quatro pontos.

O Fortaleza volta a campo neste sábado, contra o Floresta, pela quarta rodada do Cearense. No mesmo dia, o Maracanã enfrenta o Ferroviário.

FIIIIM DE JOGO NO ESTÁDIO PRESIDENTE VARGAS! O Leão vence a equipe do Maracanã por 1×0, soma mais três pontos no Campeonato Cearense e segue 100% na temporada! ?? Marinho#FortalezaEC #Cearense2025 pic.twitter.com/n7YsRSfq06 ? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) January 31, 2025

Após um primeiro tempo sem gols, o Fortaleza abriu o placar da partida na etapa final. Aos 20 minutos, Tinga passou para Marinho no lado direito do ataque. O atacante cortou para o pé esquerdo e soltou uma bomba de fora da área, sem chances para o goleiro do Maracanã.

O Leão do Pici seguiu criando mais chances após o gol e administrou o resultado até o apito final para sair com mais três pontos.