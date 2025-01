Com força máxima, Botafogo vence o Fluminense no primeiro clássico do Carioca

No primeiro clássico do Campeonato Carioca, o Botafogo, com força máxima, venceu o Fluminense por 2 a 1 nesta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, pela sexta rodada. Técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior marcou presença para assistir ao duelo.

Com a vitória, o Botafogo soma nove pontos e está na quarta colocação da tabela. Já o Fluminense, com seis pontos, figura na oitava posição do torneio estadual.

O Botafogo decide a Supercopa contra o Flamengo neste domingo, às 16h (de Brasília), no Mangueirão, em Belém. O Fluminense, por sua vez, volta a campo no mesmo dia para enfrentar o Boavista, às 21h, no Maracanã.

VENCE (NOVAMENTE) O BOTAFOGO! ?? Pela 7ª vez seguida e com gols de Igor Jesus e Savarino, o Glorioso bate o Fluminense e amplia a marca histórica de vitórias consecutivas em cima do rival! ??? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/1wjuB2p3hd ? Botafogo F.R. (@Botafogo) January 30, 2025

O clássico

Na etapa final, logo aos três minutos, Canobbio arriscou de fora da área, a bola desviou e foi para fora. O Botafogo conseguiu abrir o placar aos 11 minutos. Savarino deu um bolão para Rafael Lobato, que chutou para defesa do goleiro Fabio. No rebote, Igor Jesus completou para a rede.

Aos 16 minutos da etapa complementar, Mano Menezes sacou Serna e Canobbio para as entradas de Riquelme e Keno. Riquelme, aos 21 minutos, foi derrubado por Alex Telles dentro da área e o juiz marcou pênalti. Na cobrança, Cano bateu no meio do gol e empatou para o Fluminense.

O Fluminense quase virou aos 31 minutos. Hércules recebeu na intermediária, invadiu a área e chutou. A bola bateu no travessão e saiu. Um minuto depois, Carlos Leiria fez as primeiras mudanças no Botafogo. Ele colocou Cuiabano, Vitinho e Yarlen nos lugares de Alex Telles, Mateo Ponte e Rafael Lobato, respectivamente.

Aos 33, Yarlen levou um empurrão de Fuentes dentro da área e o árbitro marcou mais um pênalti. Savarino bateu e fez 2 a 1 para o Botafogo. O time alvinegro chegou bem de novo aos 44 minutos. Cuiabano aproveitou vacilo da zaga rival e entrou na área, mas adiantou muito e foi abafado por Fábio.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO 2 X 1 FLUMINENSE

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)



Data: 29/01/2025, quarta-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Público: 6.873 pagantes / 7.549 presentes



Árbitro: Bruno Arleu de Araújo



Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Thiago Filemon Soares Pinto



VAR: Philip Georg Bennett



Cartão amarelo: Serna, Gabriel Fuentes e Ignácio (Fluminense) e Gregore, Alexander Barboza, Alex Telles e Mateo Ponte (Botafogo)



Gols: Botafogo: Igor Jesus, aos 11? do 2ºT, e Savarino, aos 36? do 2ºT / Fluminense: Cano, aos 23? do 2ºT

BOTAFOGO: John; Mateo Ponte (Vitinho), Lucas Halter, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas (Allan) e Savarino (Danilo Barbosa); Matheus Martins, Rafael Lobato (Yarlen) e Igor Jesus.



Técnico: Carlos Leiria

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva (Ignácio), Thiago Santos e Gabriel Fuentes; Martinelli (Isaque), Hércules e Jhon Arias; Serna (Riquelme), Canobbio (Keno) e Cano (Lelê).



Técnico: Mano Menezes