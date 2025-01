O que 'ensaio' dos titulares do Botafogo aponta para final contra Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo ainda gera algumas dúvidas para 2025, mas a vitória sobre o Fluminense indicou algumas respostas sobre o elenco que estreou na temporada e tem uma decisão com o Flamengo já no domingo.

Botafogo sempre vai brigar, lutar, batalhar. Somos um time que gostamos de ganhar e vamos lutar por isso Alexander Barboza

O que aconteceu

Campeão do Brasileiro, o Botafogo enfrenta o rival rubro-negro pela Supercopa do Brasil. O jogo vai acontecer no Mangueirão, em Belém.

O Alvinegro foi o último dos quatro grandes a estrear o time titular, e o primeiro jogo foi apenas quatro dias antes da disputa da taça. Flamengo, Fluminense e Vasco já tinham utilizado os principais jogadores antes da quinta rodada do Carioca.

Pesa muito, é um jogo decisivo. Vale taça! Final tem de ganhar. Teremos pela frente um rival forte, que se preparou. Vai ser mais uma final, desculpa a palavra, fo... Barboza

O Botafogo mostrou mudanças após saídas no mercado. Nomes como Luiz Henrique, Almada, Júnior Santos, Tiquinho e Adryelson deram adeus a General Severiano, o que mudou a briga interna por vaga.

Matheus Martins, por exemplo, desponta como titular. Ele formou trio de ataque com Igor Jesus e o jovem Lobato, que busca mais espaço. O Glorioso entrou em campo no 4-3-3, tendo Savarino fechando um losango com os três jogadores mais à frente.

Igor Jesus marcou e mostrou que pode manter a boa fase. O atacante abriu o placar contra o Fluminense, ao aproveitar rebote em lance que Fábio defendeu chute de Lobato.

Do time titular do ano passado, foram três alterações nos 11 iniciais. Além dos citados no setor ofensivo, Lucas Halter atuou ao lado de Barboza, em setor que era ocupado por Bastos — que foi poupado contra o Tricolor pensando justamente no duelo com o Fla.

O Glorioso teve boa movimentação ofensiva e criou oportunidades. Defensivamente, por outro lado, deu mais espaços que o que fazia na última temporada, e viu o Fluminense assustar (o gol tricolor foi de Cano, em cobrança de pênalti)

Vitinho, Cuiabano, Allan e Danilo Barbosa foram opções no decorrer da partida. Quem também entrou foi o jovem Yarlem — que assim como Lobato, foi elogiado pelo Leria.

Trabalhamos muito desde quando voltamos, e com poucos jogadores. Trabalhamos e acho que, neste primeiro jogo, deu certo. Jogo difícil, clássico, e coneguimos ganhar. Gostamos de jogar com a bola. Vocês viram o primeiro gol. Independentemente de quem estiver em campo, a ideia é a mesma, e isso é bom Barboza

O Alvinegro ainda busca um novo treinador após adeus de Artur Jorge. O interino Carlos Leiria estará à beira do gramado na disputa da Supercopa.

Nós temos um departamento que tem tudo mapeado sobre o Flamengo. Depois desse jogo do Fluminense, vamos virar a chave para o Flamengo. Vamos tentar encontrar a melhor estratégia para sermos superiores e sairmos com o título no domingo Carlos Leria

O elenco principal do Botafogo se apresentou no dia 14 de janeiro. O retorno aconteceu após período de férias um pouco maior por conta da disputa do Intercontinental.

O Botafogo anunciou a contratação de Artur do volante Wendel. O atacante já foi apresentado e está treinando com o elenco, enquanto Wendel vai terminar a temporada europeia pelo Zenit, da Rússia. O goleiro Léo Linck, ex-Athletico, também já teve acerto divulgado pelo clube.