Presidente do Atlético-GO tem atitude machista, e repórter deixa coletiva

Do UOL, em São Paulo

A repórter Nathália Freitas, da TV Globo/Rádio CBN, deixou a entrevista coletiva do presidente Adson Batista, do Atlético-GO, após ele ter uma atitude machista em uma resposta a ela, nesta quarta-feira (29).

O que aconteceu

Nathália Freitas questionou Adson sobre uma possível saída de Shaylon após o empate entre Atlético-GO e Goianésia, pelo Campeonato Goiano. Adson evitou comentar o assunto e questionou a repórter sobre quem foi bem na partida.

A jornalista respondeu que Alê se "salvou". Adson teve visão contrária e afirmou que a repórter poderia ter dito isso por achar o jogador "bonitinho".

Nathália destacou o profissionalismo e rebateu a declaração de Adson. Ele devolveu dizendo que fez a "brincadeira" por ter liberdade com a repórter.

A jornalista reforçou o incômodo que sentiu com a declaração. Adson, então, se desculpou, mas emendou: "sem barraco". Depois, ainda afirmou que a repórter estava se "vitimizando". Nathália deixou o local em seguida.

Como foi a conversa

Nathália Freitas: Recentemente, você disse que recebeu uma proposta pelo Shaylon, envolvendo dois jogadores e mais 500 mil dólares. Existe alguma possibilidade do Shaylon, que está sendo muito cobrado, sair?

Adson Batista: Não. Não vamos falar só do Shaylon. Nathália, eu te respeito, vejo que você acompanha e conhece futebol. Alguém se salvou nesse time hoje?

Nathália Freitas: Talvez o Alê

Adson Batista: Não. Ele errou para caramba, teve uns chutes, mas pode render muito mais, pode ser cobrado mais. Acho que você achou ele bonitinho, só isso.

Nathália Freitas: Não. Eu não vou aceitar porque eu sou profissional e eu acho que você fez essa brincadeira porque eu sou mulher e isso acaba afetando o meu profissionalismo.

Adson Batista: Eu não levo para esse lado pela liberdade que tenho com você.

Nathália Freitas: Mas para mim é ruim, como mulher.

Adson Batista: Então, você me desculpe. Sem barraco.

Nathália Freitas: Não, barraco não.

Adson Batista: Eu estou falando porque você poderia conversar comigo diferente. Mas tudo bem, faz do jeito que quiser, vitimiza, eu não tive essa intenção jamais.

Comunicado.



Nathalia,



Gostaria de expressar minhas desculpas pelo comentário feito durante a entrevista de hoje. Em nenhum momento minha intenção foi ofender ou desrespeitar você, que considero uma profissional de muito bom nível.



Entendo que, em situações como essa, o humor… pic.twitter.com/glfL2Z38R5 -- Adson Batista (@AdsonBatista) January 30, 2025

Nathália se manifesta nas redes sociais

Oi, galera! Passando para agradecer o carinho e as milhares de mensagens de apoio que recebi. Não consigo agradecer todo mundo individualmente neste momento e nem falar sobre o que aconteceu agora. Assim que for possível, farei. Obrigada! Nathália Freitas no X

Adson se desculpa