Portuguesa x São Paulo: veja onde assistir ao duelo pela quinta rodada do Paulista

Portuguesa e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira, na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo. O duelo, válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista, está marcado para as 21h35 (de Brasília).

Onde assistir: O jogo será transmitido por CazéTV (YouTube), Record (TV Aberta), Nosso Futebol (TV por assinatura), Uol Play e Zapping TV (Streaming), mas você também pode acompanhar todos os lances em tempo real no site da Gazeta Esportiva.

TABELA ATUALIZADA!

Ponto final na quarta rodada, então é hora de ver como ficaram os grupos do Paulistão Sicredi.#PaulistãoSicrediÉDoBrasil pic.twitter.com/uZw2DdkHMD ? Paulistão (@Paulistao) January 27, 2025

O São Paulo chega com moral para a partida após vencer o Corinthians no primeiro clássico do ano. Com gols de Lucas (2x) e Oscar, a equipe venceu o Majestoso por 3 a 1, no último domingo, no Morumbis.

Com a vitória, o Tricolor chegou a sete pontos e assumiu a liderança do Grupo C do Estadual. Vale destacar que o time tem um jogo a menos em relação aos demais integrantes da chave. A equipe de Luis Zubeldía segue sem perder no torneio, com duas vitórias e um empate.

Do outro lado, a Portuguesa vai estrear sua nova casa temporária. Sem o Canindé, que será reformado, a Mercado Livre Arena Pacaembu passará a receber os jogos da Lusa.

A equipe do técnico Cauan de Almeida quer vencer pela primeira vez no ano após um início ruim. O time somou dois pontos nas primeiras quatro rodadas e ocupa a lanterna do Grupo B, com dois pontos, além de estar na zona de rebaixamento do Paulista.