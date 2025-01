Palmeiras terá baixa de Felipe Anderson e Luighi no ataque contra o Bragantino; veja escalações

O Palmeiras está definido para o jogo desta terça-feira, contra o Red Bull Bragantino, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O técnico Abel Ferreira manteve o rodízio, mas teve que retirar atacante Felipe Anderson, por dores no púbis, e colocou o garoto Luighi em seu lugar. Assim, o trio de ataque será formado por atletas da base.

A equipe escalada para esta noite está com 100% de aproveitamento nesta temporada. O time venceu a Portuguesa, na estreia do Estadual, e o Santos, pela terceira rodada. Abel decidiu dividir o elenco em dois grupos nos primeiros jogos de 2025, em virtude do calendário congestionado.

A escalação do Palmeiras, portanto, tem: Weverton; Marcos Rocha, Naves, Murilo e Vanderlan; Fabinho, Richard Ríos e Mauricio; Estêvão, Luighi e Thalys.

O Verdão ainda não conta com os atacantes Bruno Rodrigues e Paulinho, que se recuperam de lesão. Piquerez, que voltou a ser relacionado no último compromisso após um longo tempo afastado, fica novamente no banco de reservas. Já o reforço Emiliano Martínez ainda não foi inscrito no Paulistão e, assim, não está à disposição.

A equipe alviverde vem de derrota para o Novorizontino, de virada, na Arena Barueri, e ocupa a segunda colocação do Grupo D do torneio. O time soma sete pontos, dois a menos que o líder da chave, São Bernardo.

Do outro lado, o Red Bull Bragantino foi superado pelo Água Santa na rodada anterior, por 3 a 0, e está no terceiro lugar do Grupo B, com apenas três pontos conquistados. A equipe comandada por Fernando Seabra possui três reveses e apenas um triunfo no Estadual.

O Massa Bruta vai a campo com: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo e Juninho Capixaba; Jadsom, Lucas Evangelista e Jhon Jhon; Mosquera, Vinicinho e Isidro Pitta.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 19h30 (de Brasília), no gramado do Allianz Parque. O dono do apito é o árbitro Flávio Rodrigues de Souza, que será auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse e Daniel Paulo Ziolli. Já Adriano de Assis Miranda ficará à cargo do VAR.