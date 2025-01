Com equipe completa, Brasil avança em preparação para enfrentar a França na Davis

O Brasil está completo para o próximo confronto pela Copa Davis. Nesta terça-feira, o capitão Jaime Oncins contou com os cinco atletas convocados para avançar na preparação realizada no Palais des Sports, local dos jogos. As partidas, válidas pela primeira rodada dos qualifiers, serão realizadas neste fim de semana, com transmissão ao vivo no DSports.

A equipe brasileira conta com Thiago Wild (número 76 da ATP), João Fonseca (#99) e Matheus Pucinelli (#302), além dos duplistas Rafael Matos (#38) e Marcelo Melo (#39). Os brasileiros enfrentarão Ugo Humbert (#15), Arthur Fils (#19), Giovanni Mpetshi Perricard (#30) e Pierre-Hugues Herbert (#179).

"Essa é uma quadra mais rápida, mas já venho de alguns torneios com essas características e consegui bons resultados. Estou me sentindo bem aqui e quero continuar nesse ritmo para chegar em alto nível nos jogos", disse afirmou João Fonseca, de 18 anos, destaque da equipe brasileira.

"Somos um time muito forte, onde todos dão as mãos. Chegamos bem aqui, nos adaptamos às condições e é uma bola que já estamos habituados. Então, temos uns dias a mais ainda para nos preparar e chegar forte no confronto", pontuou Thiago Wild, número 1 do time brasileiro.

O confronto entre Brasil e França terá dois jogos de simples no sábado, com início marcado para às 10h30 (de Brasília). No domingo, serão realizadas uma partida de duplas, a partir das 10h, e outra de simples, a seguir. Em caso de empate, haverá novo embate de simples para definir o confronto.