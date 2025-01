Hernanes explica caso Dybala no São Paulo e rasga elogios a Ryan Francisco

Ídolo do São Paulo e com passagem marcante no futebol italiano, Hernanes quase agiu como intermediador de uma negociação entre o Tricolor e o craque argentino Paulo Dybala, da Roma.

Recentemente, o jogador argentino foi apontado como possível alvo do São Paulo no mercado. O 'Profeta', no entanto, surpreendeu a torcida são-paulina ao postar um vídeo em suas redes sociais avisando aos tricolores que "estava indo buscar o Dybala". Eles jogaram juntos na Juventus e muitos torcedores se iludiram com a possibilidade. O vídeo, todavia, não passava de uma brincadeira, como Hernanes explicou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, programa do Canal UOL.

Fiquei espantado porque, do nada, comecei a receber várias mensagens dos torcedores me pedindo para trazer ele. Não sabia de onde tinha vindo essa situação do Dybala. Aí eu fiz um comentário num post dele falando que o lugar dele era no São Paulo e deu mais de 20 mil curtidas (...) Depois eu até fiquei me sentindo mal porque a galera começou a se iludir com a situação, mas não deu. Agora é um período em que ele está jogando muito e não tem nem como

Hernanes, no Zona Mista do Hernan

No final das contas, para a tristeza do torcedor do São Paulo, Paulo Dybala foi apenas um rumor no clube, mas que, com certeza, teria boas referências do Profeta caso o argentino topasse fechar acordo com o Tricolor.

Ryan Francisco: cria de Cotia ou jogador de poker?

A mais nova joia de Cotia, Ryan Francisco, recebeu elogios de Hernanes. O ídolo do São Paulo comentou a frieza que o jovem atacante de 18 anos teve ao dar duas cavadinhas em penalidades máximas para virar sobre o Criciúma e colocar o Tricolor na final da Copinha, que seria vencida contra o rival Corinthians.

Quando ele cavou a primeira, eu pensei: 'Caraca, ele usou a estratégia certa'. Porque geralmente, naquele momento, com o jogo chegando ao fim e seu time perdendo, o primeiro pensamento que vem é ir na garantia. Todo mundo espera isso. Só que ele vai na contramão da lógica do que todo mundo está esperando, inclusive o goleiro

Hernanes

A frieza da promessa ao cavar também na segunda penalidade fez com que o 'Profeta' comparasse sua capacidade mental a de um jogador de poker.

Na segunda, eu pensei: 'Cara, será que ele vai cavar de novo?'. Porque aí ninguém vai esperar mesmo que ele vai cavar de novo. Então, pra mim, ele é jogador de poker. Só o cara que joga poker tem essa sacada. Ali não é técnica, é poker, é mental

Hernanes

Artilheiro e eleito craque da Copinha, Ryan Francisco não jogou a final contra o Corinthians por estar suspenso, mas viu seus companheiros conquistarem a taça ao virarem a partida e baterem o rival por 3 a 2. O camisa 9 terá alguns dias de descanso após o título e deverá ser integrado ao elenco profissional pelo técnico Luis Zubeldía

Eu tentei fazer isso que ele fez, quando eu tinha 17 anos. Estava jogando uma competição de bairro e a gente chegou na final contra a Portuguesa sub-17. Eu fui dar uma cavadinha e a bola passou por cima da trave. Aí eu nunca mais cavei na minha vida

Hernanes





Adaptação ao Dinizismo

Entre 2019 e 2021, na última passagem de Hernanes pelo São Paulo, ele teve o desafio de se adaptar ao estilo do técnico Fernando Diniz. Acostumado a um jogo mais cadenciado e pensado, o jogador se viu em um cenário no qual o comandante exigia intensidade e dinâmica dentro de campo.

Embora não fosse titular na maioria dos jogos, o período não é lembrado como frustrante para Hernanes, que vê Diniz como "um dos treinadores mais preparados".

Por mais que no campo nós tivéssemos essa divergência de filosofia do futebol, ele era um cara muito humano, a gente conversava bastante e eu me dava muito bem com ele. Então, foi prazeroso também. Só que meu estilo de jogo não combinava com aquilo. Eu não queria tocar dez vezes na bola, eu queria tocar uma ou duas vezes, mas no espaço que eu sabia que iria fazer a diferença

Hernanes

Pogba 'resenha' com os sul-americanos

Especulado recentemente no Corinthians, o meio-campista francês Paul Pogba só depende de si para voltar ao alto nível, segundo Hernanes. Ele revela que o campeão do mundo já estava acostumado a lidar com os sul-americanos.

Ele é um cara muito gente boa e brincalhão, estava sempre de bom humor, era da resenha. Ele estava sempre com os sul-americanos: eu, Cuadrado, Dybala. Estava sempre nesse grupinho da América do Sul (...) Dependendo da condição dele, psicológica e de motivação, ele pode ir bem no Brasil

'Hoje, não sei se seria jogador profissional'

Dentro de campo, Hernanes compensava a falta de velocidade com pensamentos rápidos e fazendo a bola correr no gramado. O ídolo tricolor, no entanto, vê cada vez menos jogadores assim no futebol brasileiro e mundial, e atribui este problema já na formação de atletas.

Eu conheço um garoto nas categorias de base que ele é muito técnico, só que por ele não ter a dinâmica que o futebol de hoje exige, ele é mandado embora. Mas eu sei que ele tem tudo para se tornar um jogador de futebol de alto nível. Só que agora, com 14 anos, estavam cobrando dinâmica dele, querendo que ele cumpra função e corra. E isso me espanta. O futebol está fluindo para um lado em que a técnica está ficando de lado. Então, o garoto técnico tem que aprender a correr para cumprir um esquema tático

Hernanes também vê as novas gerações sem o mesmo prazer para jogar futebol como antes e considera que o mundo atual possui mais distrações para os jovens, afastando-os da bola.

Ainda bem que eu vivi 10 anos atrás, porque hoje, eu não sei se eu seria um jogador profissional. Primeiro, eu não me encaixaria, porque nunca tive velocidade e dinâmica. E segundo, porque talvez eu não ia querer jogar um futebol onde você é conduzido e controlado sem poder expressar a sua individualidade

Hernanes

