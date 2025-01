Com dois brasileiros, ATP divulga lista do qualifying para o Rio Open 2025; veja nomes

A ATP divulgou nesta segunda-feira a lista dos tenistas que disputarão o qualifying do Rio Open 2025. Thiago Monteiro e João Lucas Reis são os únicos brasileiros presentes na relação.

Dono de boa campanha na edição de 2016 do torneio, Thiago Monteiro é um dos destaques da lista. João garantiu a vaga na competição após ser campeão da Procopio Cup. A relação também conta com o sérvio Laslo Djere, campeão do Rio Open em 2019.

O qualifying de simples consiste em 16 tenistas disputando pelas últimas quatro vagas para o Rio Open. 13 recebem classificação direta através do ranking e as três vagas restantes são de convites, com João Lucas Reis sendo um deles. Os outros dois convites serão anunciados em breve.

Quem vencer dois jogos garante vaga na chave principal do Rio Open, que contará com alemão Alexander Zverev, número 2 do mundo, o dinamarquês Holger Rune (12º), Lorenzo Musetti (17º), o jovem João Fonseca entre outros. A etapa será disputada entre os dias 17 e 23 de fevereiro.

Confira a lista do qualifying

Francisco Comesana (ARG) - 86º



Francesco Passaro (ITA) - 90º



Yannick Hanfmann (GER) - 92º



Camilo Ugo Carabelli (ARG) - 93º



Federico Coria (ARG) - 95º



Thiago Monteiro (BRA) - 100º



Sumit Nagal (IND) - 106º



Jaime Faria (POR) - 109º



Laslo Djere (SRB) - 113º



Chun-Hsin Tseng (TPE) - 119º



Daniel Elahi Galan (COL) - 121º



Hugo Dellien (BOL) - 122º



Thiago Agustin Tirante (ARG) - 126º



João Lucas Reis (BRA) - 420º (WC)