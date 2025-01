Árbitro é levado ao hospital após inseto entrar no seu ouvido em jogo em SP

Do UOL, em São Paulo

O árbitro Vinícius Diniz de Camargo precisou ser levado ao hospital após um inseto entrar no seu ouvido durante o jogo entre Barretos e Jabaquara, pela quarta divisão do Campeonato Paulista, no último sábado (25).

O que aconteceu

O momento aconteceu aos 48 minutos do segundo tempo. O Jabaquara tinha um lateral quando o inseto entrou no ouvido de Vinícius.

O árbitro pediu atendimento médico. Profissionais do Barretos atenderam Vinícius em campo, mas ele precisou deixar o gramado para receber maior atenção.

Vinícius, que tem 21 anos, foi levado à Santa Casa de Barretos. José Luiz Aparecido Miranda, quarto árbitro do confronto, precisou substituí-lo na reta final da partida, que terminou com vitória do Barretos por 2 a 0. O duelo ficou parado por 10 minutos.

O árbitro recebeu atendimento médico no hospital e teve o inseto retirado do ouvido. Ele, inclusive, está escalado para o jogo entre Colorado Caieiras e Inter de Bebedouro na próxima quarta-feira (29).

Informo que aos 90+3, a partida ficou paralisada por 10 minutos após um inseto entrar no meu ouvido e precisei de atendimento médico. Após não ter condições de continuar a partida, precisei ser substituído pelo quarto árbitro, o Sr. José Luiz Aparecido Miranda. Informo ainda que fui encaminhado à Santa Casa para uma melhor avaliação médica. Vinícius Diniz de Camargo em súmula

