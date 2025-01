Coutinho faz gol clássico, Vasco bate Portuguesa-RJ e entra no G4

O Vasco venceu a Portuguesa-RJ por 4 a 1 na noite deste domingo (26), em São Januário, pelo Campeonato Carioca, e entrou no G4.

Coutinho voltou! Vegetti, duas vezes, Coutinho e Paulo Henrique foram os autores dos gols do time da casa, enquanto Joãozinho descontou para os visitantes. O gol de Coutinho chamou a atenção por ter sido um lance clássico dele, ao cortar para o meio e bater de chapa.

O resultado coloca o Vasco na 3ª posição da tabela com 9 pontos. A Portuguesa é a 7ª, com 6 pontos.

O Vasco volta a jogar na quarta-feira (29) contra o Maricá, atual líder do Carioca. No mesmo dia, a Portuguesa enfrenta o Volta Redonda.

Como foi o jogo

No primeiro tempo, o Vasco foi superior à Portuguesa-RJ e logo conseguiu ter boa presença no ataque, com boas chances. A equipe de Carille explorava, principalmente, o lado direito.

O placar foi aberto em um lance de oportunismo de Vegetti, que aproveitou bobeira da zaga. A equipe cruz-maltina manteve o ritmo e ampliou com Coutinho. No fim do primeiro tempo, porém, a Lusa diminuiu.

AQUELE MOMENTO EXATO DO CHUTE 🪄 MÁGICO 🪄#VascoDaGama pic.twitter.com/pdkQ70L6bk -- Vasco da Gama (@VascodaGama) January 27, 2025

Na volta do intervalo, o jogo diminuiu um pouco o ritmo, e houve momentos em que a Portuguesa-RJ até criou chances — Lohan, após cobrança de falta, desviou de cabeça e deu um susto no goleiro Léo Jardim. Aos poucos, porém, Carille fez mudanças no meio de campo e deixou o setor mais "oxigenado". A Lusa, por outro lado, foi para cima para buscar o empate.

Com o novo cenário do jogo, o Vasco achou espaços e conseguiu assegurar a vitória com gols de Paulo Henrique e Vegetti já nos minutos finais do jogo.

Estreia em São Januário

O jogo marcou a estreia do técnico Fábio Carille em São Januário. O treinador, anunciado em dezembro, esteve à beira do gramado pela primeira vez no duelo com o Madureira, em Manaus — foi o primeiro jogo do grupo principal na temporada. Até então, estava sendo usado uma equipe alternativa. Com o resultado contra a Portuguesa, o elenco principal do Vasco conseguiu a segunda vitória em dois jogos.

Lances de destaque

1x0. Aos 22 minutps do 1º tempo - Infelicidade do goleiro da Portuguesa, que recebeu passe recuado na fogueira e deu um chutão para frente. Vegetti se atirou na bola, que bateu no jogador e foi direto para o gol.

2x0. Aos 38 minutos do 1º tempo - Coutinho recebeu na esquerda e levou para o meio, acertando um chute colocado no cantinho do gol.

2x1. Aos 46 minutos do 1º tempo - Joãozinho pegou uma sobra, ajeitou e bateu de perna direita. A bola teve um desvio antes de entrar à esquerda de Leo Jardim.

3x1. Aos 36 minutos do 2º tempo - Paulo Henrique fez boa jogada pela direita e, quando todos esperavam o cruzamento, bateu para o gol.

4x1. Aos 40 minutos do 2º tempo - Vegetti aproveitou cruzamento, se antecipou à zaga e fez o segundo dele na noite.

FICHA TÉCNICA

VASCO 4 X PORTUGUESA-RJ

Competição: Campeonato Carioca -- 5ª rodada

Data e horário: 26 de janeiro de 2025, às 21h (de Brasília)

Local: São Januário

Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo

Assistentes: Thayse Marques Fonseca e Ana Vitória Trindade Ferreira

VAR: Philip Georg Bennett

Cartões amarelos: Vegetti e Philippe Coutinho (VAS); João Paulo, Iran e Anderson Rosa (POR)

Gols: Vegetti, do Vasco, 22'/1ºT, Coutinho, do Vasco, aos 37'/1ºT, Joãozinho, da Portuguesa-RJ, aos 46'/1ºT; Paulo Henrique, do Vasco, aos 36'/2ºT e Vegetti, do Vasco, aos 40'/2ºT

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Oliveira e Lucas Piton; Jair, Paulinho (Mateus Carvalho), Tchê Tchê (Hugo Moura) e Philippe Coutinho; Alex Teixeira (Maxime Dominguez) e Vegetti (Bruno Lopes). Técnico: Fábio Carille

Portuguesa-RJ: Bruno; Lucas Mota, Ian Carlo (Clayton), Iran Sidny e Kaike Silva (Joazi); Wellington Cézar, João Paulo (Willian), Romarinho e Anderson Rosa (Miguel Vinicius); Joãozinho e Lohan (Rafael Silva). Técnico: Douglas Ferreira