Lutador quebra o braço ao defender chute e perde combate na PFL; veja

Derrotado pela última vez no MMA em 2018, Mostafa Rashed Nada sofreu ao competir no evento 'PFL Champions Series 1' e viu sua boa fase na carreira chegar ao fim. No show realizado no último sábado (25), em Dubai (EAU), o atleta enfrentou Haider Khan e, após receber um chute, lesionou o braço gravemente e não pôde seguir na luta. Dessa forma, o saudita, que estava embalado por cinco vitórias, perdeu o duelo para o britânico por nocaute técnico, no primeiro round.

A luta entre os atletas estava equilibrada. No início, Nada assumiu o controle do confronto, mas, aos poucos, o adversário equilibrou as ações no cage. Após ganhar confiança, Khan aplicou um chute frontal na linha de cintura do oponente que, a princípio, se defendeu. Contudo, o impacto do golpe de Haider foi tão forte, que o braço de Mostafa 'entortou' na hora.

Ao ver o saudita desesperado após sofrer a fratura, o árbitro, percebendo a gravidade do quadro, encerrou o duelo imediatamente. Por sua vez, o britânico comemorou a vitória.

Conheça o lutador

Mostafa Rashed Nada, de 36 anos, iniciou sua trajetória no MMA em 2013 e estreou na PFL em 2023. Antes, o saudita integrou o Brave CF e o UAE Warriors. No esporte, o veterano construiu um cartel composto por nove vitórias, e quatro derrotas.

