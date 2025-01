Fla vê resposta de titulares e pode ter retornos antes da 1ª final no ano

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo ganhou uma cara para 2025. Após um início de ano conturbado com a equipe "alternativa", o time principal estreou com vitória, ganhou elogios de Filipe Luís e se tornou boa notícia às vésperas da primeira decisão da temporada.

O que aconteceu

O Rubro-Negro venceu o Volta Redonda por 2 a 0. Com o resultado, o time dormiu no G4 do Campeonato Carioca.

Filipe Luís citou "atitude excepcional" do Fla em campo. Um dos principais pontos para isso foi devido ao estilo de jogo que ele quer implementar, onde a equipe pressiona o adversário o tempo todo.

Eu não diria perde-pressiona, eu diria um jogo pressionante. A gente tenta não perder (a bola). É ter o controle da bola e sempre pressionar o adversário, é um estilo de jogo que a torcida exige. O próprio torcedor não se identifica com um time que não pressiona, não tenta ser protagonista. Vai ser possível sempre? Provavelmente não. Mas tenho certeza que temos o melhor elenco da América. Se esse time não jogar, é culpa minha. Vamos conseguir pressionar todos os adversários? Não vamos. Mas a intenção é essa Filipe Luís

O Flamengo fez a pré-temporada nos Estados Unidos. Neste período, jogou um amistoso com o São Paulo — empate por 0 a 0.

A estreia do time principal não contou com Cebolinha e Luiz Araújo. O primeiro já treina com o grupo, mas está afastado desde agosto do ano passado. Já Luiz chegou a ter evolução, mas inspira cuidados do departamento médico.

O treinador indica que eles podem voltar contra o Sampaio Corrêa, na quinta-feira, pelo Carioca, no último jogo antes da Supercopa — que será dia 2, contra o Botafogo, em Belém. Os dois podem aumentar o leque imaginado pelo comandante.

Planejamento é que eles estejam à nossa disposição. O Cebolinha teve uma lesão muito grave, mas a recuperação dele foi muito boa. Queremos dar minutos para ele para poder estar à disposição na final. Luiz Araújo também fez uma lesão séria ano passado, conseguiu fazer toda a pré-temporada, mas temos de ter cuidado. Vamos levar esses jogadores entre algodões para eles não sofrerem. Pouco a pouco, passo a passo, vão evoluindo e estarem definitivamente com o time. Esperamos que eles estejam disponíveis contra o Botafogo

No primeiro jogo do time principal, Arrascaeta e Juninho começaram no banco. Ambos entraram no decorrer da partida contra o Volta Redonda e fizeram com que Filipe Luís explorasse variações táticas.

Questionado sobre a Supercopa, o comandante rubro-negro ressaltou a necessidade de minutos em campo para se adaptar. Ele apontou ainda acreditar que o Fla estará em um "momento de forma ótimo" para o duelo com o rival alvinegro.