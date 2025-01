Velo vence Santos com 'gol sem querer' na estreia de Tiquinho Soares

O Santos foi derrotado pelo Velo Clube por 2 a 1 neste sábado (25), em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista, no estádio Benito Agnello Castelano, em Rio Claro (SP). A expectativa do jogo era para a estreia do atacante Tiquinho Soares, anunciado pelo Peixe nesta semana; ele entrou no segundo tempo no lugar de Miguelito.

O Peixe não sabe o que é vencer há três jogos; antes da derrota para o Velo Clube, o Peixe empatou com a Ponte Preta e perdeu o clássico para o Palmeiras de virada, na Vila Belmiro, por 2 a 1. O técnico Pedro Caixinha mexeu na equipe que foi a campo neste sábado (25) e escalou praticamente metade do time titular com meninos da base.

O Velo Clube, que não sabia o que era vencer no Paulistão, conquistou sua primeira vitória. O time de Rio Claro, com o triunfo diante do Santos, sai da zona de rebaixamento do campeonato.

Como foi o jogo

O primeiro tempo teve poucas emoções. Apesar de ter dominado a maior parte da primeira etapa, com larga vantagem na posse de bola, o Santos não conseguiu converter o domínio em chances claras de gol. Nos primeiros 45 minutos, o Peixe levou perigo ao gol do Velo Clube em apenas duas oportunidades, com Miguelito e Luca. O primeiro tempo terminou no 0 a 0, marcado por pouca criatividade dos dois lados.

O Velo Clube cresceu na segunda etapa. O time de Rio Claro criou mais chances e abriu o placar logo no início do segundo tempo a partir de uma bola aérea, principal estratégia usada pela equipe ao longo do jogo. O Santos apresentou desempenho muito abaixo do que nos primeiros 45 minutos e teve dificuldade de construir jogadas perigosas, apesar do técnico Pedro Caixinha ter modificado a equipe logo no início do segundo tempo. O estreante Tiquinho Soares levou perigo uma vez, mas não foi efetivo. No fim, o Velo ampliou o placar e amargou o primeiro jogo de Tiquinho Soares pelo Santos.

Lances de destaque

Miguelito leva perigo. Miguelito chuta de fora da área, e o goleiro do Velo se estica para espalmar.

Quase um golaço. Luca Meirelles cobra falta com categoria e acerta o travessão, arriscando o que seria um golaço no ângulo.

Velo Clube abre o placar. Após cobrança de escanteio, Luca Meirelles tenta afastar o perigo, mas chuta a bola no peito de Daniel Amorim, que 'sem querer' faz 1 a 0 para o Velo Clube.

Por pouco o primeiro de Tiquinho. Depois de belo passe de Guilherme, Tiquinho chuta na rede pelo lado de fora.

Segundo dos donos da casa. Sillas cobra a falta na cabeça de Daniel Amorim, que cabeceia firme e manda para o fundo do gol.

Santos diminui. Luan Peres levanta a bola na área, o goleiro Dalton sai mal, e Leo Godoy finaliza para as redes.

Ficha técnica

Velo Clube 2 X 1 Santos

Campeonato Paulista - 4ª rodada

Data e horário: 25 de janeiro de 2025, às 18h30

Local: Benito Agnello Castelano, Rio Claro (SP).

Arbitragem: Edina Alves Batista

VAR: José Cláudio Rocha Filho.

Gols: Daniel Amorim (6'/2ºT; (38'/2ºT), Leo Godoy (44'/2ºT).

Cartões amarelos: Gabriel Mancha (VEL), Léo Baiano (VEL), Itambé (VEL).

Velo Clube: Dalton, Yuri Ferraz, Rafael Ribeiro (Júlio Vaz), Gabriel Mancha (Itambé), Léo Campos (Rennan Siqueira), Marcelo Augusto, Pedro Favela, Léo Baiano, Felipinho Barreto (Carlos Manuel), Jefferson Nem (Sillas), Daniel Amorim. Técnico: Guilherme Alves.

Santos: Gabriel Brazão, JP Chermont, Luisão, Luan Peres, Souza (Escobar), Rincón, João Schmidt (Léo Godoy), Patrick (Guilherme), Miguelito (Tiquinho Soares), Luca Meirelles, Gabriel Bontempo (Diego Pituca). Técnico: Pedro Caixinha.