Mauro Cezar estreia na transmissão do UOL em Velo Clube x Santos

Do UOL, em São Paulo

O colunista Mauro Cezar Pereira também será comentarista do UOL no Paulistão. Ele fará neste sábado (25) a sua estreia na transmissão do UOL Play de Velo Clube x Santos, às 18h30 (de Brasília), pela quarta rodada da fase de grupos.

Mauro Cezar estará junto de Danilo Lavieri nos comentários. Dudu Monsanto será o responsável pela narração do confronto.

A transmissão é exclusiva no streaming. Ou seja, a partida não será exibida na televisão aberta ou fechada.

O Santos busca se recuperar depois da derrota para o Palmeiras no clássico da última rodada, enquanto o Velo Clube ainda está zerado. O Peixe ocupa a segunda colocação do Grupo B, com quatro pontos, e o time de Rio Claro amarga a lanterna da chave D.

Paulistão 2025 ao vivo no UOL Play e no Canal UOL

Agora você pode assistir ao Campeonato Paulista no UOL Play e no Canal UOL.

São até 7 jogos ao vivo por rodada, com o melhor time de narradores e comentaristas da TV e do streaming.

O Canal UOL está disponível nas principais operadoras de TV a cabo do país e streaming:

Na Claro TV, está no canal 549.

Na Vivo TV, o número é 613.

O Canal UOL também está disponível na Oi TV (canal nº 140), na Sky (canal n° 88), na TVRO Embratel (canal nº 546), na Zapping (canal nº 64), na Samsung TV (canal n° 2074), na Pluto TV e no UOL Play

Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui.