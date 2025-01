Vasco bate Madureira em jogo de voo polêmico com gol de Paulinho após 1 ano

O Vasco venceu o Madureira por 2 a 0, nesta quinta-feira (23), na Arena da Amazônia, pela quarta rodada do Campeonato Carioca, em jogo morno. O clima em campo foi bem diferente do protagonizado entre os clubes ao longo da semana por causa de um voo polêmico para Manaus.

Paulinho marcou o primeiro gol do jogo. O meio-campista do Vasco, recuperado de lesão séria no joelho, voltou a ir às redes após mais de um ano — o último tento havia saída em 6 de dezembro de 2023, contra o Bragantino, no Brasileirão. Vegetti fechou a conta.

A partida foi a primeira do Vasco com o seu elenco principal. O Cruz-Maltino jogou as primeiras rodadas com jovens da base e atletas menos utilizados.

Os bastidores do jogo foram quentes. O Madureira acusou o Vasco de se recusar a compartilhar um voo contratado para as equipes. O Cruz-Maltino, que vendeu o mando, respondeu dizendo que a alegação era "fantasiosa".

O Vasco chegou aos seis pontos e assumiu a quinta colocação na tabela. O Madureira se manteve com quatro e está no décimo lugar.

Os dois times voltam a campo no domingo (26), pela quinta rodada do Carioca. O Vasco recebe a Portuguesa-RJ, às 21h (de Brasília). Mais cedo, às 16h, o Madureira recebe o Fluminense.

Como foi o jogo

O Vasco foi a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Oliveira e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê e Paulinho; Philippe Coutinho e Alex Teixeira; Vegetti. O Madureira teve como titulares: Mota; Celsinho, Arthur, Jean e Caio Felipe; Matheus Lira, Wagninho, Wallace e Marcelo; Cauã Coutinho e Flávio Souza.

O Vasco começou o jogo pressionando e saiu na frente. Após boas chances de Lucas Piton e Tchê Tchê, Arthur, do Madureira, saiu jogando errado aos 21 minutos. Tchê Tchê dominou no peito e deixou Paulinho cara a cara. O meio-campista finalizou e viu a bola desviar em Jean antes de passar entre as pernas de Mota e entrar.

Paulinho comemora gol marcado pelo Vasco contra o Madureira no Campeonato Carioca Imagem: Aguilar Abecassis/AGIF

O Madureira ficou perto do empate ainda no primeiro tempo. O gol marcado fez o Vasco relaxar na partida, o que gerou leve domínio do Madureira. O Tricolor Suburbano levou perigo ao gol defendido por Léo Jardim em algumas oportunidades, mas não conseguiu deixar tudo igual.

O começo do segundo tempo teve poucas emoções. As equipes travaram duelos no meio de campo e cada uma teve uma chance clara de marcar — Vegetti desperdiçou pelo Vasco, e Renato Henrique parou em Léo Jardim pelo lado do Madureira.

O Vasco melhorou após a entrada de Payet e fechou a conta. O francês substituiu Philippe Coutinho e deu ritmo ao ataque vascaíno, que foi mais perigoso na metade final do segundo tempo. O principal efeito foi nos acréscimos. O camisa 10 iniciou a jogada que terminou com cruzamento de Puma Rodríguez para Vegetti fechar o placar.