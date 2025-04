Hansi Flick confirma presença de Raphinha para o duelo entre Barcelona e Borussia Dortmund

O Barcelona recebe o Borussia Dortmund, nesta quarta-feira, pela partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, no Estádio Olímpico Lluís Companys. O técnico Hansi Flick confirmou a presença do brasileiro Raphinha no time catalão.

"Depois da data-Fifa, demos a ele um tempinho para se recuperar. Mas ele tem sido fantástico nos treinos. Está muito dinâmico e pronto para o jogo de amanhã", disse Hansi Flick em entrevista coletiva nesta terça-feira.

?? "Raphinha ha demostrado que está preparado para el partido contra el Dortmund" - ????? ????? pic.twitter.com/Y6z3fmMfl2 ? FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 8, 2025

Após o período com a Seleção Brasileira, Raphinha ficou no banco de reservas na vitória do Barcelona sobre o Girona (4 a 1), pelo Campeonato Espanhol, e foi titular na classificação sobre o Atlético de Madrid na Copa do Rei (1 a 0).

Neste sábado, começou novamente entre os reservas no empate contra o Betis (1 a 1), pelo Espanhol. O brasileiro entrou em campo aos 12 minutos do segundo tempo, no lugar de Ferran Torres.

Raphinha é um dos destaques do Barcelona na temporada, com 27 gols e 20 assistências, em 44 jogos. Somente na Liga dos Campeões, foram 11 bolas na rede (artilheiro da competição) e cinco passes para gol, em 10 partidas.

Líder do Campeonato Espanhol, com quatro pontos de vantagem, e finalista da Copa do Rei, o Barcelona segue vivo em todas as competições na temporada. Além disso, a equipe não perde desde o dia 21 de dezembro e tem 22 jogos de invencibilidade, com 18 vitórias no período.

"Eu já disse isso várias vezes. Temos que dar tudo o que temos na partida. Trabalhamos duro na preparação e não queremos que isso seja o fim. Temos que jogar bem amanhã. Não perdemos nenhuma partida e isso é importante, mas temos que dar o nosso melhor", projetou Hansi Flick.

O segundo jogo contra o Borussia Dortmund acontece na próxima terça-feira, às 16 horas (de Brasília), no Signal Iduna Park.