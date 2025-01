Pedro Caixinha cita "indisciplina tática" de Soteldo ao justificar substituições contra o Palmeiras

Na última quarta-feira, em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista, o Santos recebeu o Palmeiras na Vila Belmiro e perdeu de virada, por 2 a 1. Após o Clássico da Saudade, Pedro Caixinha, técnico do Peixe, afirmou que o atacante Soteldo é "indisciplinado taticamente" para justificar suas substituições no decorrer da partida.

"Na primeira palestra, eu disse que tinha histórico de substituição em 20 minutos. Podemos fazer cinco substituições em três pausas e não existem regras sobre quanto tempo podemos mexer ou que quem entra não pode sair. Vi que estava desequilibrado no meio-campo. Soteldo é muito bom jogador, mas é indisciplinado taticamente. Então temos que manter quem tem criatividade e equilibrar a equipe", declarou, em entrevista coletiva.

Apesar do histórico de indisciplina, o baixinho agradou a comissão técnica de Caixinha durante o período de pré-temporada. O venezuelano foi um dos destaques do Grêmio na última temporada, mas ficou marcado pelo episódio de afastamento por indisciplina em 2023, quando o Peixe foi rebaixado à Série B pela primeira vez em sua história.

Com camisa do clube gaúcho, Soteldo disputou 41 partidas (32 como titular) e marcou sete gols, além de distribuir quatro assistências. Assim, o atleta foi o quarto melhor artilheiro da equipe e o quarto com mais passes para gols em 2024.

"Equilibrar foi colocar meio-campo a três com mais presença. Não tem a ver com o Lucas (Braga), com nenhum jogador, mas com tomada de decisão do banco para ajudar a equipe. Equilibramos diante do desequilíbrio evidente no meio-campo. Fruto da nossa criatividade, mas também da indisciplina tática", completou o técnico português.

Com o resultado, o Santos se encontra na segunda colocação do Grupo B, com quatro pontos. O líder é o Guarani, que também tem quatro, à frente por critérios de desempate, e visita o São Paulo nesta quinta-feira. Red Bull Bragantino, com três, e Portuguesa, com dois, completam a chave.

O Santos volta a campo no próximo sábado, quando visita o Velo Clube, pela quarta rodada do Paulistão. A bola rola no gramado do Benitão, em Rio Claro (SP), a partir das 18h30 (de Brasília).