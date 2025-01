Patricky Pitbull segue os passos do irmão Patrício e se desliga da PFL

Se na última semana Patrício 'Pitbull' Freire anunciou sua tão pedida liberação de contrato da PFL, agora, foi a vez de Patricky 'Pitbull' Freire, seu irmão, fazer o mesmo. A notícia foi divulgada na última terça-feira (21), nas redes sociais, pelo próprio lutador potiguar, que informou que a decisão foi tomada de comum acordo entre as partes.

E a novidade foi uma espécie de presente de aniversário, pois Patricky fez o anúncio justamente no dia que completou 39 anos. De todo modo, o veterano, ex-campeão do peso-leve (70 kg) do Bellator e que disputou duas lutas pela PFL, fez questão de expressar sua gratidão pelos bons momentos que teve nas companhias, que se fundiram em 2023. E, de acordo com o site 'MMA Fighting', 'Pitbull' já fechou um acordo para integrar a GFL (Global Fight League). No entanto, o brasileiro e a empresa não oficializaram a contratação.

"Hoje, completo 39 anos e tenho muito a agradecer. É também simbólico para mim, pois decidi começar um novo capítulo na minha carreira. A meu pedido, fui liberado da PFL. Obrigado pelas lembranças, Bellator! Fiquem atentos para as novidades sobre minha próxima luta! Ex-campeão dos leves do Bellator, com mais vitórias na divisão e mais nocautes na história da companhia. Nunca vou esquecer todos os momentos incríveis que vivi com a organização. E algumas lutas empolgantes na PFL. Estou animado para o que vem a seguir", escreveu o atleta em sua conta oficial no 'Instagram'.

Registro de 'Pitbull' no MMA

Patricky Freire, de 39 anos, é, ao lado do seu irmão Patrício, um dos principais nomes da história do Bellator e é ex-campeão do peso-leve. No MMA desde 2005, o brasileiro disputou 39 lutas, venceu 25 e perdeu 14 vezes. Os principais triunfos do atleta foram sobre Ben Henderson, Josh Thomson, Roberto Satoshi e Tatsuya Kawajiri.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por patrickypitbull (@patrickypitbull)