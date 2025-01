Oscar é eleito craque do jogo em retorno ao Morumbis e valoriza triunfo

Oscar foi eleito o craque da partida na vitória do São Paulo por 1 a 0 sobre o Guarani, nesta quinta-feira, no Morumbis, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Após o jogo, o camisa 8 do Tricolor comentou sobre seu desempenho e a atuação coletiva da equipe.

Oscar voltou a atuar no Morumbis pelo São Paulo após 15 anos. A última vez que o meia havia vestido a camisa tricolor no estádio foi em novembro de 2009, em um triunfo por 2 a 0 sobre o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro.

"Muito feliz pela vitória e por voltar aqui depois de tanto tempo, poder ajudar a equipe a fazer um bom jogo, principalmente no primeiro tempo, criamos bastante, mas o Guarani está treinando há mais tempo, jogam um futebol bonito, dificultou bastante para a gente. No segundo tempo o nosso time cansou um pouquinho, mas todos estão de parabéns pela vitória, o Luciano pelo gol. No geral todos jogamos muito bem", disse Oscar à TNT.

Nesta quinta-feira o São Paulo disputou seu primeiro jogo oficial com o time considerado "ideal". Contra o Flamengo, nos EUA, o Tricolor já havia entrado em campo com seus principais nomes, mas Luciano, por exemplo, começou no banco de reservas, sendo preterido por Ferreirinha. Desta vez, porém, o camisa 10 recebeu uma chance entre os 11 iniciais e não decepcionou.

"Acho que o elenco é muito bom, independentemente de quem jogue na frente ou atrás, temos que dar o melhor. São muitos jogos, vamos ter que revezar. É bom ter várias opções. Todo mundo que entrou no jogo foi bem. O mais importante hoje foi sair com a vitória, estamos em fase de preparação ainda e vamos melhorar a cada jogo", completou.

O São Paulo volta a entrar em campo no próximo domingo, quando recebe o Corinthians, no Morumbis, às 18h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Será o primeiro clássico das duas equipes na atual temporada.