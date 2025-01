Em rede social, Cássio insinua resposta após falha em jogo contra Athletic

Nesta quarta-feira, o Cruzeiro foi derrotado por 1 a 0 pelo Athletic pela segunda rodada do Campeonato Mineiro, em jogo realizado no Mané Garrincha, em Brasília. O único gol da partida foi contra, de Fabrício Bruno, mas o que chamou a atenção foi a falha do goleiro Cássio, que errou o tempo de bola no lance. Sofrendo críticas da torcida cruzeirense, o arqueiro indicou uma resposta em seu perfil.

"Cuidado com a opinião de pessoas que sabem tudo, mas não conquistaram nada" foi a frase que Cássio publicou em seu perfil. Além da frase, o goleiro também mudou sua foto de perfil, colocando uma montagem com todos os seus títulos conquistados.

Foto: Reprodução/Instagram

O goleiro de 37 anos oscila na equipe cruzeirense. Enquanto teve ótimas atuações durante a temporada 2024, principalmente na Sul-Americana, Cássio falhou em alguns lances capitais e irritou a torcida. No jogo contra o Athletic, após desvio em cruzamento, o arqueiro perdeu o tempo de bola e Fabrício Bruno acabou desviando para dentro da meta vazia.

Na zona mista, Cássio classificou o lance como uma infelicidade e admitiu que o Cruzeiro não fez um bom jogo. "Eu acho que foi um lance infeliz. A bola acabou desviando, eu tentei achá-la e não consegui. O Fabrício tentou ajudar, mas também não conseguiu. Infelizmente tomamos o gol, cada um tem direito de achar a maneira que foi. Não fizemos um bom jogo e perdemos para uma equipe organizada", disse.

Após a repercussão da zona mista, a torcida cruzeirense começou a criticar o goleiro nas redes sociais. O arqueiro respondeu na madrugada desta quinta-feira com a postagem, que continua no seu perfil. No Cruzeiro desde maio de 2024, Cássio entrou em campo 30 vezes pela Raposa, sofreu 27 gols e ficou nove jogos sem tomar gol.