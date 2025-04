Inzaghi prevê "jogo difícil" contra o Bayern na Champions, mas usa maturidade da Inter como trunfo

Às vésperas do confronto diante do Bayern de Munique pela volta das quartas de final da Liga dos Campeões, o treinador da Internazionale, Filippo Inzaghi, projetou o confronto e enfatizou a maturidade da equipe como um "trunfo" para conseguir a classificação.

"Sabemos que será um jogo difícil. Jogamos bem em Munique. Sabemos o quão bom eles são, e teremos que fazer um jogo realmente excelente. Não podemos pensar no placar, apenas na performance. Não podemos olhar para nosso histórico contra eles, que não é positivo. Somos uma equipe madura, que conhece o valor do adversário. Acho que, com a atitude certa, podemos jogar muito bem", declarou.

A primeira partida aconteceu na última terça-feira e terminou com um triunfo dos italianos por 2 a 1. Os gols da Inter foram marcados por Lautaro Martínez e Frattesi.

"Os rapazes foram muito bem. Analisamos a partida e vimos que houve momentos em que poderíamos ter sido mais agressivos na construção das jogadas. Houve situações em que poderíamos ter feito melhor", analisou o treinador.

Sobre os desfalques do time, Inzaghi atualizou a situação dos atletas que eram dúvidas para este confronto.

"Fizemos uma sessão rápida ontem. Dimarco, Carlos Augusto, Frattesi e Zalewski estão bem. Dumfries e Zielinski continuam fora, assim como Correa, que não está na lista. O Bayern não é forte apenas pelas pontas; eles têm muitos jogadores talentosos. Vamos precisar repetir a atuação de Munique. Temos que tentar manter a posse de bola o máximo possível", concluiu.

O meio-campista Mkhitaryan também projetou as quartas de final. Ele deu destaque ao fato de jogarem em casa e ao foco do elenco para enfrentar os alemães.

"Após o primeiro jogo, ficamos felizes, mas não houve comemoração, queremos manter o foco no nosso jogo e na nossa partida. Estamos jogando em casa e queremos dar o nosso melhor. O Bayern virá para vencer, mas nós também queremos vencer e nos classificar para a próxima fase. Não será fácil, mas estamos prontos para enfrentá-los", analisou.

O embate entre as duas equipes está marcado para às 16h (de Brasília) desta quarta-feira, no Giuseppe Meazza, em Milão.

Com um agregado de 2 a 1, os italianos precisam de um simples empate para garantir a vaga nas semifinais da competição. Quem passar encara Barcelona ou Borussia Dortmund.