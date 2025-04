Palmeiras renova com duas promessas até o fim de 2029 após testes com Abel

O Palmeiras anunciou a renovação com dois atletas na tarde de hoje: o atacante Thalys e o zagueiro Benedetti.

O que aconteceu

As crias da Academia assinaram as renovações com o Palmeiras nesta semana, ambos com vínculo até o fim de 2029.

Benedetti tem apenas 18 anos e foi testado por Abel Ferreira durante o Campeonato Paulista. Já são seis jogos no time principal do Palmeiras, e ele segue disputando partidas pelo sub-20.

Já Thalys (20) está integrado ao elenco profissional, já disputou 11 jogos com Abel Ferreira no ano e marcou 2 gols.

O que jogadores disseram sobre as renovações

O ano de 2025 tem sido extraordinário porque é a realização de um sonho estrear no Profissional, e a gente vem cada vez mais se adaptando, cada vez mais se entrosando com nossos companheiros, cada vez mais tendo esse companheirismo dentro do clube, que é muito importante. Acredito que cada vez mais não só eu como Thalys também temos evoluído muito e os caras mais velhos do elenco têm nos ajudado bastante. Benedetti.