Ancelotti e Bellingham confiam em virada do Real sobre o Arsenal: "Bernabéu tem magia"

O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, se mostrou confiante para o jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, contra o Arsenal. O clube inglês venceu em casa por 3 a 0, e os espanhóis terão a missão de reverter o placar agregado nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu.

"O Bernabéu tem magia, todos sabem que é um ambiente especial. Amanhã precisamos de um pouco de tudo: qualidade e uma atuação completa, tanto física quanto coletivamente. O Madrid tem os recursos para virar o jogo", afirmou o treinador.

Jude Bellingham, meia do clube merengue, também disse estar motivado e acreditando na virada.

"A palavra mais repetida no vestiário: 'virada'. Já ouvi isso um milhão de vezes, assisti a muitos vídeos... nos motiva muito. É uma noite feita sob medida para o Real Madrid. Já vi vídeos no TikTok; é aqui que estou me inspirando ultimamente. Queremos fazer parte disso e contribuir para a história do clube. Amanhã é um grande dia para nós", disse o jogador inglês.

Nos últimos anos, o Real Madrid teve algumas viradas marcantes na Champions League. A mais recente foi na semifinal em 2022, contra o Manchester City. O Real reverteu um placar de 4 a 3 da ida ao vencer, no Bernabéu, por 3 a 1.

Em 2016, enfrentando o Wolfsburg nas quartas, os Blancos perderam por 2 a 0 na Alemanha. Na volta, venceram por 3 a 0, com um hat-trick de Cristiano Ronaldo.