Virna Jandiroba assume liderança no ranking e se aproxima do cinturão do UFC

A vitória dominante sobre Yan Xiaonan no UFC 314 rendeu frutos concretos a Virna Jandiroba, que agora ocupa oficialmente a primeira colocação no ranking peso-palha (52 kg). A baiana, em grande fase na carreira, se aproxima de uma disputa pelo cinturão, que segue nas mãos da chinesa Zhang Weili. Com quatro triunfos consecutivos - incluindo dois contra brasileiras do top 10 -, a "Carcará" se consolidou como principal ameaça ao reinado da campeã e já apelou para que a organização marque a luta.

Aos 35 anos, a experiente atleta demonstra evolução técnica evidente e vive o auge de sua trajetória profissional. Suas últimas atuações mostram uma competidora mais versátil, ainda dominante no solo, mas agora com trocação ajustada e ritmo ofensivo elevado. Essa nova configuração de jogo tem sido determinante para o seu recente sucesso.

Mesmo com nomes bem posicionados no ranking, a representante do Brasil surge como opção natural para a próxima disputa de título. Tatiana Suarez, Amanda Lemos e a própria Xiaonan já foram superadas por Zhang em combates anteriores, o que enfraquece suas chances imediatas de um novo confronto. Nesse cenário, a liderança na lista reforça o favoritismo da baiana como próxima desafiante.

Jean Silva entra no Top 15

Outra movimentação relevante no ranking pós-evento envolvendo um atleta tupiniquim foi a inclusão de Jean Silva entre os 15 melhores da divisão dos pesos-penas (66 kg). Após finalizar Bryce Mitchell em atuação segura, o catarinense alcançou a 11ª colocação e passou a figurar entre os nomes em ascensão na categoria até 66 kg. A sequência de cinco vitórias na organização alavanca suas chances rumo a adversários mais consolidados.

Conhecido pelo estilo provocador e declarações incisivas fora do octógono, o brasileiro tem equilibrado essa postura com desempenhos consistentes dentro da jaula. Apesar das críticas recebidas nas redes sociais, especialmente de parte da torcida nacional, o momento esportivo é incontestável. Estar entre os ranqueados marca uma nova fase em sua trajetória no Ultimate.

Com maior visibilidade e reconhecimento, a expectativa é que o próximo compromisso traga um oponente mais experiente. A forma como o atleta lidará com a pressão e os holofotes a partir de agora será fundamental para sua permanência entre os principais nomes da divisão até 66 kg.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Jean Lord Silva (@jeansilvamma)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok