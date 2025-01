Lavieri: se eu fosse Leila, deixaria Gregore de lado e focaria no camisa 9

Após a negativa do Botafogo por Gregore, o Palmeiras deveria focar na contratação do camisa 9 tão sonhado e pedido por Abel Ferreira, analisou o colunista Danilo Lavieri no UOL News Esporte desta quarta (22).

Para mim, nem Claudinho, nem Andreas e nem Gregore eram prioridades — a prioridade é o camisa 9.

Eu, no lugar do Anderson Barros, no lugar da Leila Pereira, colocaria isso como prioridade. O Abel Ferreira mesmo já disse que precisa de um camisa 9.

Danilo Lavieri

Na opinião do colunista, Abel não teria criticado abertamente Flaco López se o Palmeiras já tivesse encaminhado a chegada de um centroavante.

Olhando para o elenco do Palmeiras, a principal carência para mim é o camisa 9. E aí quando você vê o Abel falando do jeito que falou sobre o Flaco López, está bem claro que ele quer.

Se o Palmeiras estivesse numa missão secreta, fechado com algum camisa 9, o Abel não ia dar a paulada que deu no Flaco e não ia deixar tão claro para a imprensa que ele quer um camisa 9.

Danilo Lavieri

Segundo o jornal espanhol Sport, o Palmeiras ofereceu 27 milhões de euros (R$ 169 milhões) ao Barcelona por Vitor Roque.

O centroavante de 19 anos tem contrato até 2031 no clube catalão e está emprestado até junho ao Bétis.