Destaque do Corinthians, Bahia não se intimida com torcida única do São Paulo na final da Copinha

Nesta quarta-feira, pela semifinal da Copinha, o Corinthians enfrentou o Grêmio na Arena Barueri, venceu por 1 a 0 e se classificou para a decisão. Autor do gol da classificação e capitão do Timão, Bahia projetou a final contra o São Paulo e não se mostrou intimidade com o fato da partida ocorrer com torcida única, que será do Tricolor.

"Acho que a gente fez uma ótima partida e tenho certeza que vamos fazer uma grande final. Jogo de futebol não tem essa de torcida. Então acho que quem se dá bem com a pressão, vai se sair melhor", declarou, em entrevista ao SporTV.

FINALISTAS!!!!!!! ??? Pela 20ª vez em sua história e segunda consecutiva, os #FilhosDoTerrão chegam à final da Copinha! ?? Vamos por mais uma taça, Timãozinho! ????#CorinthiansNaBase#VaiCorinthians pic.twitter.com/HZ1mMEJ1SE ? Corinthians (@Corinthians) January 22, 2025

Isso porque o time sub-20 do São Paulo tem a melhor campanha da competição até aqui após a classificação diante do Criciúma. O Tricolor venceu sete dos oito jogos que disputou na Copinha até agora, com apenas um empate. No geral, foram 21 gols marcados e apenas três sofridos na competição.

O Corinthians, por sua vez, soma seis vitórias, um empate e uma derrota em seus oito primeiros jogos na Copinha. Ao longo de sua campanha, o Timão marcou 17 gols e sofreu apenas quatro.