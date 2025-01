'Fla não quer vender': Hernan detalha negociação do Galo por Bruno Henrique

O Flamengo não está disposto a abrir mão de Bruno Henrique. De acordo com André Hernan no De Primeira, o atacante, que despertou o interesse do Atlético-MG, não deve forçar uma saída do rubro-negro rumo ao Galo neste momento.

O Flamengo não quer vender. O Atlético-MG já fez os contatos e o Cuca quer muito contar com o jogador, mas o Bruno Henrique respeita muito a imagem que ele tem no Flamengo. Torcedores do Atlético: não esperem que o Bruno Henrique vai forçar uma situação para sair do Flamengo

Se o Flamengo topar o negócio com o Atlético, tudo bem, é natural, mas se não for assim, ele vai cumprir o contrato. Ele tem um ótimo salário, uma estabilidade e o próprio Filipe Luis, que era companheiro dele. O Atlético vê a negociação como muito difícil de acontecer André Hernan

PVC, que também participou do programa, explicou que o atleta foi "recontratado" pelo Fla em 2023, quando seu vínculo estava expirando — naquela época, ele chegou a ser sondado no Palmeiras.

O salário dele é alto porque ele renovou quando estava encerrando o contrato em 2023. O Flamengo recontratou o Bruno Henrique. O Atlético tem um dinheiro limitado. O Júnior Santos [reforço do Galo] não é o Bruno Henrique, mas tem uma característica semelhante pelo lado direito PVC

Vitor Roque interessa ao Palmeiras

O Palmeiras não fez proposta por Vitor Roque, mas tem interesse no atacante de 19 anos e vai tentar contratá-lo para o Super Mundial de Clubes, informou Hernan.

Não tem proposta, não existe proposta [do Palmeiras] para o Vitor Roque. O que existe é uma conversa, um contato — pega a mão no telefone, liga para os representantes do Vitor Roque e pergunta: 'tem negócio? Ele viria agora?'

Do outro lado da linha, a resposta é: 'Agora não, mas no fim da temporada pode ter conversa. No fim da temporada europeia.'

André Hernan

Tuma fala sobre impeachment no Corinthians

O processo de impeachment do presidente do Corinthians, Augusto Melo, ocorre dentro da legalidade e não é golpe, afirmou o presidente do Conselho Deliberativo do clube, Romeu Tuma Jr., em entrevista exclusiva.

A Justiça já falou três vezes sobre esse procedimento e disse que ele é legal, que ele teve sua tramitação absolutamente dentro do estatuto, que todos os direitos foram preservados, inclusive o da ampla defesa, e que é um processo totalmente legal.

Não tem golpe, não existe nenhum tipo de golpe. Golpe é tentar tomar o poder sem estar embasado numa regra estatutária, sem ter o legítimo direito do voto.

Romeu Tuma Jr.

