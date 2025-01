Juninho rejeita comparações, mas exibe confiança em apresentação no Flamengo: 'Sou capacitado'

Contratado do Qarabag, do Azerbaijão, para substituir o ídolo Gabigol e suprir a ausência do lesionado Pedro, que só deverá voltar aos gramados a partir de junho, o atacante Juninho foi apresentado nesta terça-feira, no Ninho do Urubu, onde recebeu a camisa 23 do diretor de futebol José Boto.

Apesar da responsabilidade de ocupar o espaço de dois jogadores de peso, Juninho mostrou humildade. "Sou apenas mais um trabalhador para ajudar a minha equipe. Encaro isso como um grande desafio na minha vida. Estou aqui para ajudar o Flamengo. Não tem jogador maior do que o Flamengo. Dentro ou fora do campo, seja na função que for", disse Juninho, elogiando os artilheiros.

"Eu respeito e admiro o Pedro. Ele é o (camisa) 9 da nossa seleção para mim. Eu quero estar aqui pelo menos para ajudar. Do Gabigol, não tenho o que falar. Tenho muito respeito por ele, deixou um legado no clube que é difícil de apagar."

Revelado pelo Athletico-PR e desconhecido dos torcedores brasileiros, após defender clubes de menor expressão no exterior, o atleta de 28 anos chega ao time rubro-negro credenciado pelo ótimo aproveitamento de 42 marcados em 80 partidas pelo Qarabag, que receberá 5 milhões de euros (cerca de 31 milhões) parcelados no negócio.

"O Qarabag é um time que está sempre disputando Liga Europa e esta não é qualquer competição. Estávamos sempre enfrentando times grandes. Eu estou pronto para esse momento, estou preparado para isso. Acredito que me encaixo muito bem na equipe", afirmou Juninho, sem esconder a satisfação de ter um sonho realizado na Gávea após o convite do técnico Filipe Luís.

"Claro que fiquei surpreso, é o sonho de qualquer atleta. Ele disse que eu me encaixo no modelo de jogo dele e fez todo o sentido para mim. Se estou aqui, sou capacitado para estar aqui", comentou Juninho. "Estou muito feliz e motivado. É o Flamengo. Recebi outros convites para voltar para cá no passado, mas eu não quis porque eu não queria realmente voltar para ao Brasil."

Ausente da pré-temporada dos Estados Unidos, Juninho teve nesta terça-feira seu primeiro contato com a comissão técnica e com os novos companheiros. O jogador está registrado e à disposição para estrear diante do Volta Redonda, no sábado, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pelo Campeonato Carioca.