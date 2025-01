De fora contra a Ponte Preta, Gil segue sem atuar em 2025 e perde espaço no Santos

O zagueiro Gil perdeu espaço dentro do elenco do Santos. Neste domingo (19), o defensor de 37 anos voltou a ficar de fora da lista de relacionados do Peixe e segue sem entrar em campo em 2025.

O técnico Pedro Caixinha não relacionou Gil para o duelo contra a Ponte Preta, ocorrido neste domingo, no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. A partida terminou empatada em 1 a 1.

Contratado nesta temporada, o zagueiro Zé Ivaldo foi titular e ocupou a vaga que pertenceu a Gil em 2024. Luan Peres foi o outro titular do Peixe, que também tinha João Basso e Luisão - outro reforço - no banco de reservas.

O zagueiro de 37 anos também ficou de fora da estreia do Alvinegro na temporada. Contra o Mirassol, Luan Peres e João Basso formaram a zaga da equipe, que venceu por 2 a 1.

Com isso, Gil não ganha espaço nem entre os reservas do time praiano neste início de temporada. Vale destacar que o zagueiro foi o jogador do Santos com mais minutos em campo no ano passado.

No final de 2024, o defensor deixou a aposentadoria de lado e renovou o contrato com o Peixe até o fim deste ano. Com Caixinha, ele ficou de fora da primeira lista de inscritos no Paulista, mas foi inserido posteriormente.