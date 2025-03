Onde vai passar jogo de João Fonseca em Indian Wells? Como assistir ao vivo

João Fonseca entra em quadra hoje pela primeira rodada do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. O brasileiro enfrenta o britânico Jacob Fearnley (81º do ranking mundial) a partir das 16h (de Brasília).

Onde assistir? A partida será transmitida na ESPN2 (TV fechada) e no Disney+ (streaming —conforme disponibilidade da plataforma).

Aos 18 anos, Fonseca ocupa a 80ª posição no ranking mundial e busca avançar no torneio. Se vencer, enfrentará Jack Draper (14º do mundo) na próxima fase.

É o primeiro compromisso do carioca após o Rio Open. Indian Wells acontece entre 5 e 16 de março, e Fonseca garantiu vaga na chave principal como convidado após o título conquistado na Argentina.

Se for eliminado nas rodadas iniciais, ele pode disputar o Arizona Tennis Classic, torneio Challenger em Phoenix, entre 11 e 16 de março. A competição oferece 175 pontos ao campeão e ajudaria a manter o ritmo de jogo.

João Fonseca x Jacob Fearnley -- Masters 1000 de Indian Wells