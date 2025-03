Time feminino do São Paulo anuncia parceria com Bis para a temporada de 2025

O São Paulo anunciou nesta quinta-feira o acordo com a marca Bis para estampar a camisa do time feminino. Ela estará presente no manto tricolor durante a temporada de 2025.

A marca, que pertence à empresa Mondelez, detentora dos naming rights do estádio do São Paulo, estampará a barra frontal das camisas de jogo e de treino do elenco profissional.

Parceiro aBISurdo! Nosso início de temporada chegou com novidade! O #FutebolFemininoTricolor fechou um acordo de patrocínio com BIS para a temporada 2025! A marca estampará a barra frontal dos uniformes de jogo e de treino do nosso elenco profissional. #VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/FYuDgFEJOA ? São Paulo Feminino (@SaoPauloFC_Fem) March 6, 2025

O acordo com o futebol feminino reforça a relação entre o clube são-paulino com a empresa. Recentemente, o Tricolor começou a instalar o novo letreiro do Morumbis, que leva a identidade da marca Bis, após mais de um ano da venda dos naming rights.

A equipe feminina do São Paulo estreia na temporada nesta sexta-feira, contra o Sport, pela Supercopa do Brasil. A bola rola na Ilha do Retiro, em Recife (PE), a partir das 21h30 (de Brasília).