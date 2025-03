Estêvão fala de "gostinho especial" em nova convocação à Seleção por presença de Neymar: "Ídolo"

O atacante Estêvão, do Palmeiras, ganhou mais uma convocação à Seleção Brasileira nesta quinta-feira. Presente na lista de Dorival Júnior, com 23 atletas que defenderão o Brasil nos duelos contra Colômbia e Argentina, a joia formada na base palmeirense celebrou a nova chance e citou "gostinho especial" por ter a chance de jogar ao lado de Neymar, que também foi chamado.

"É um sentimento de muita alegria ser convocado mais uma vez para a Seleção Brasileira. Isso prova que o meu trabalho no Palmeiras está sendo valorizado. É um motivo de muito orgulho para mim e para a minha família. É um sonho de criança e espero dar o meu máximo lá. Teremos dois jogos muito difíceis, mas vamos impor o nosso jogo, sabendo da nossa capacidade coletiva. Se Deus quiser, vamos sair com dois resultados positivos em busca da nossa classificação para a Copa do Mundo", comentou.

Neymar é um dos ídolos de infância de Estêvão. O meia-atacante, que atualmente defende o Santos, não marcava presença na Seleção desde outubro de 2023. Em sua última aparição pela Canarinho, sofreu uma lesão no ligamento do joelho esquerdo e passou por cirurgia que o deixou de longe dos gramados por um ano.

"Essa convocação tem um gostinho mais especial porque o Neymar é um ídolo, uma referência para mim desde que eu era pequeno. Estar junto dele e de outros craques do futebol mundial é um motivo de muita alegria para mim e vou tentar aprender ao máximo com todos eles", completou.

O Brasil encara a Colômbia no próximo dia 20 de março (quinta-feira), às 21h45 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, pela 13ª rodada das Eliminatórias. Em seguida, a equipe tem o clássico contra a Argentina no dia 25 de março (terça-feira), às 21h, no Monumental de Nuñez.

A Seleção Brasileira está apenas na quinta colocação das Eliminatórias, com 18 pontos - seis a mais que a Venezuela, primeira seleção fora da zona de classificação. As seis primeiras se classificam direto para a Copa do Mundo de 2026, enquanto a sétima disputa a repescagem.