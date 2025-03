Fla tem 4 nomes e lidera futebol brasileiro na seleção; veja lista completa

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo teve quatro jogadores convocados para as partidas da seleção brasileira contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O Rubro-Negro foi o clube brasileiro com mais representantes na lista, que teve sete nomes do futebol nacional.

O lateral-direito Wesley, os zagueiros Danilo e Léo Ortiz e o volante Gerson integram a lista do técnico Dorival Júnior anunciada na manhã de hoje (6). Além deles, Guilherme Arana, do Atlético-MG, Neymar, do Santos, e Estêvão, do Palmeiras, também foram lembrados.

O que aconteceu

O Brasil enfrentará a Colômbia no dia 20, no Mané Garrincha, e a Argentina no dia 25, no Monumental de Núñez. Os jogadores se apresentam no dia 17, em Brasília

O Flamengo não terá desfalques caso avance à decisão do Campeonato Carioca. A disputa pelo título Estadual está marcada para os dias 12 e 15 ou 16 — o time de Filipe Luís venceu o primeiro duelo com o Vasco por 1 a 0 e tem vantagem de avançar à decisão em caso de "empate de pontos e saldo de gols".

O Atlético-MG também não terá prejuízo. As partidas finais do Mineiro, contra o América-MG, estão marcadas para o dia 8 e dia 15.

O Campeonato Paulista ainda está na fase semifinal. O Palmeiras vai enfrentar o São Paulo, na segunda-feira, no Allianz Parque, enquanto o Corinthians encara o Santos domingo, na Neo Química Arena.

Em alta no Rubro-Negro, Wesley é uma das novidades desta lista. A convocação teve seis mudanças em relação à anterior, em novembro do ano passado.

Desde 2022 eu conheço o Wesley, trazia para treinamentos. Juan está aqui, teve uma ou duas convocações. É um jogador promissor. Naquele momento tínhamos três laterais atuando com frequência, mas ele chamava atenção. Um jogador muito interessante. De setembro para cá ele conseguiu um salto de qualidade que o credenciou ao momento. É um apelo, todos viram o que aconteceu com esse garoto. É uma condição Dorival Júnior

Danilo foi chamado como zagueiro, função que vem fazendo no Flamengo. O jogador, que também atua como lateral-direito, inclusive, mostra bom entrosamento com o próprio Wesley.

Neymar voltou a ser convocado. O meia-atacante, que voltou ao Santos nesta temporada, não defendia a seleção desde outubro de 2023 devido a lesões.

O camisa 10 atuou em sete partidas pelo Peixe até aqui. Ele marcou três gols — um deles olímpico — e deu três assistências.

Momento que ele vive e um processo de recuperação, temos esse entendimento, mas as qualidades de um jogador como esse acabam sendo um condicionante para que ele venha a acontecer na partida. É um jogador que os próprios atletas já expressaram publicamente o que ele representa dentro do grupo, estávamos naturalmente aguardando, é a primeira oportunidade de tê-lo à disposição. É um jogador que todos conhecem muito bem, espero que seja muito feliz nesse retorno, que também possamos dar segurança para ele desenvolver o seu melhor dentro do momento que ele vive. Não criemos uma expectativa altíssima jogando toda a responsabilidade em cima desse retorno Dorival Júnior

Guilherme Arana foi o único chamado para a lateral esquerda. Dorival Júnior admitiu que, caso necessário, poderá fazer improvisos no setor.

Abner, a solução anterior, é muitas vezes reserva no Lyon e ficou fora da lista. Os demais nomes na pré-convocação eram todos experientes e presentes em outros ciclos da seleção: Alex Sandro, Alex Telles e Douglas Santos.

É uma configuração para o que pensamos dos dois adversários. Confio na versatilidade. Você citou o Danilo, ele atua em qualquer função da última linha, a lateral, posição de ofício, e também zagueiro central ou terceiro homem. Assim como jogou como lateral-esquerdo. Deixo esse exercício para vocês, já temos na cabeça o que queremos para os dois jogos Dorival Júnior

Veja os convocados

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr) e Ederson (Manchester City)

Laterais-direitos: Vanderson (Monaco) e Wesley (Flamengo)

Zagueiros: Danilo (Flamengo), Gabriel Magalhães (Arsenal), Léo Ortiz (Flamengo), Marquinhos (PSG) e Murillo (Nottingham Forest)

Laterais-esquerdos: Guilherme Arana (Atlético-MG)

Meio-campistas: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Joelinton (Newcastle), Matheus Cunha (Wolverhampton) e Neymar (Santos)

Atacantes: Estêvão (Palmeiras), João Pedro (Brighton), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Manchester City) e Vinicius Jr (Real Madrid)