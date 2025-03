Trio do São Paulo pré-convocado fica de fora de lista de Dorival para jogos do Brasil

Dorival Júnior, técnico do Brasil, anunciou na manhã desta quinta-feira a lista dos 23 jogadores convocados para os duelos contra Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Alisson, Lucas e Oscar, pré-convocados, ficaram de fora da relação.

Na última sexta-feira, o treinador divulgou uma lista com 52 atletas, entre eles o trio do São Paulo. O clube foi o segundo brasileiro com mais nomes na relação, atrás apenas do Flamengo, que teve cinco jogadores pré-convocados.

Alisson esperava ser convocado após ser observado de perto por Dorival. O treinador acompanhou o volante na vitória de 3 a 1 do Tricolor sobre o Corinthians, pelo Campeonato Paulista, no dia 26 de janeiro.

O foco é um só: o decisivo Choque-Rei!#VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/phdVrJlUPg ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 6, 2025

Já Lucas foi convocado recentemente pelo comandante. Em agosto do ano passado, o meia-atacante foi chamado por Dorival para substituir o atacante Savinho, do Manchester City, que havia se lesionado. Na ocasião, o camisa sete entrou nos dois compromissos do Brasil.

Por fim, Oscar vivia a expectativa de retornar à Seleção após nove anos. Desde a ida ao futebol chinês, o meia nunca mais foi convocado. Sua última convocação foi em 2016, quando Dunga ainda era o comandante do Brasil.

De fora dos compromissos do Brasil, que estão marcados para os dias 20 e 25 de março, o trio segue focado no São Paulo. Na próxima segunda-feira, o Tricolor visita o Palmeiras pela semifinal do Campeonato Paulista. A bola rola no Allianz Parque a partir das 21h35 (de Brasília).

Confira a lista completa de convocados pela Seleção:

GOLEIROS

Alisson - Liverpool (ING)

Bento - Al-Nassr (ARA)

Ederson - Manchester City (ING)

ZAGUEIROS

Danilo - Flamengo

Gabriel Magalhães - Arsenal (ING)

Marquinhos - PSG (FRA)

Murillo - Nottingham Forest (ING)

Léo Ortiz - Flamengo

LATERAIS

Guilherme Arana - Atlético-MG

Vanderson - Monaco (FRA)

Wesley - Flamengo

MEIO-CAMPISTAS

André - Wolverhampton (ING)

Bruno Guimarães - Newcastle (ING)

Gerson - Flamengo

Joelinton - Newcastle (ING)

Matheus Cunha - Wolverhampton (ING)

Neymar Jr. - Santos

ATACANTES

Estêvão - Palmeiras

João Pedro - Brighton (ING)

Raphinha - Barcelona (ESP)

Rodrygo - Real Madrid (ESP)

Savinho - Manchester City (ING)

Vinícius Júnior - Real Madrid (ESP)