Gaviões da Fiel classifica postura do Corinthians como inaceitável e critica Ramón em derrota no Equador

O Corinthians sofreu uma dura derrota na noite desta quarta-feira. No Equador, o time de Ramón Díaz foi superado por 3 a 0 para o Barcelona-EQU, no primeiro jogo da fase 3 da Pré-Libertadores. O resultado complicou a vida do Timão, que agora precisará de uma vitória por três gols de diferença para seguir na competição.

Principal organizada do clube, os Gaviões da Fiel se manifestaram em uma nota, classificando a postura do time como inaceitável.

"É inaceitável a postura do elenco ontem! Foi mais uma atuação vergonhosa, time perdido e sem alma. Quarta-feira terão de que correr duas vezes mais, já que o futebol ficou no Brasil", disseram os Gaviões em um trecho.

// GAVIÕES NA ARQUIBANCADA \\ A Fiel Torcida esteve presente no Equador para apoiar o Corinthians no jogo de ida da terceira fase da pré-Libertadores. É inaceitável a postura do elenco ontem! Foi mais uma atuação vergonhosa, time perdido e sem alma. Treinador, chega de testes... pic.twitter.com/pOrgKgKIX7 ? GAVIÕES DA FIEL (@gavioesoficial) March 6, 2025

Em outra parte, a organizada criticou o técnico Ramón Díaz, argumentando que o argentino ainda está fazendo "testes" na equipe com a temporada em andamento.

"Treinador, chega de testes e desculpas, a temporada começou e, nesses três meses, ainda não corrigiu os problemas recorrentes e não apresentou um plano tático para o time", continuou a torcida.

Agora, o Corinthians se agarra na força de sua torcida para reverter a grande vantagem conquistada pelo time equatoriano. A partida de volta será na próxima quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Veja a nota completa dos Gaviões da Fiel sobre a derrota do Corinthians:

"A Fiel Torcida esteve presente no Equador para apoiar o Corinthians no jogo de ida da terceira fase da pré-Libertadores.

É inaceitável a postura do elenco ontem! Foi mais uma atuação vergonhosa, time perdido e sem alma.

Treinador, chega de testes e desculpas, a temporada começou e, nesses três meses, ainda não corrigiu os problemas recorrentes e não apresentou um plano tático para o time.

Reconhecemos os esforços para evitar o rebaixamento, mas o passado não ganha jogo. A Fiel Torcida exige um time à altura da nossa história.

Quarta-feira terão de correr duas vezes mais, já que o futebol ficou no Brasil. Durante os 90 minutos o apoio não faltará, mas queremos sangue nos olhos e muita luta para buscar a classificação"