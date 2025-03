Carrillo se manifesta após derrota do Corinthians na Libertadores: "não estivemos à altura do clube"

O meio-campista peruano André Carrillo usou seu perfil oficial no Instagram para se manifestar sobre a derrota Corinthians para o Barcelona-EQU por 3 a 0 nesta quarta-feira, pela fase 3 da Pré-Libertadores. De acordo com o jogador, o elenco alvinegro "não esteve à altura do clube".

"Sem desculpas. Ontem não estivemos à altura do que este clube representa e do que a nossa torcida merece. Sabemos que decepcionamos e somos os primeiros a assumir a responsabilidade", disse o peruano.

Em outro trecho, Carrillo afirmou que a eliminatória ainda não acabou para o Corinthians que, de acordo com o peruano, irá tentar mudar a história na Neo Química Arena.

"Mas isso ainda não acabou. Enquanto houver uma chance, vamos lutar até o fim. Em casa, com a nossa gente, vamos dar tudo para mudar essa história. Juntos somos mais fortes", finalizou Carrillo.

Para conseguir se classificar à fase de grupos da Copa Libertadores, o Corinthians precisará vencer o Barcelona-EQU por três gols de diferença para se manter vivo na competição. O jogo de volta será na próxima quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.