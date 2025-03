Convocação cria dúvida em Palmeiras e Santos; SPFC e Corinthians se salvam

A convocação da seleção brasileira desta quinta criou uma "dor de cabeça" logística para Palmeiras e Santos com a possibilidade de ambos avançarem à final do Paulistão, enquanto Corinthians e São Paulo se viram livres.

O que aconteceu

Dorival chamou Estêvão, do Palmeiras, e Neymar, do Santos, para os compromissos contra Colômbia e Argentina. O Alviverde também tinha Weverton na pré-lista de 52 nomes, mas o goleiro não esteve entre os 23 selecionados.

No entanto, a Data Fifa de março ocorre entre as finais do Paulistão e pode dificultar os planos logísticos da dupla semifinalista em caso de classificação. O Palmeiras recebe o São Paulo na próxima segunda, no Allianz Parque, enquanto o Peixe visita o Corinthians no domingo, em Itaquera.

Os jogos de ida e de volta da decisão do Paulista estão marcados para os dias 16 e 27 deste mês. Estas são as datas-base para a final determinadas pela FPF, que prevê em regulamento que o campeonato se encerra no dia 27.

Os convocados se apresentam à seleção no dia 17, com os jogos ocorrendo nos dias 20 e 25. O Brasil primeiro recebe a Colômbia, no Mané Garrincha, e depois visita à Argentina para o compromisso no Monumental de Núñez.

Neymar comemora após marcar pelo Santos nas quartas do Paulistão, contra o Bragantino Imagem: Guilherme Dionízio/Ag. Estado

Palmeiras e Santos precisarão montar uma operação especial para contarem com seus selecionáveis caso avancem à final. Nesse cenário, Estêvão e Neymar disputarão o primeiro confronto da final na véspera de se apresentarem à seleção e depois voltarão da partida na Argentina também um dia antes do duelo decisivo do Paulistão.

O técnico santista Pedro Caixinha já havia falado sobre a possibilidade de mudar planos caso Neymar fosse chamado por Dorival. "Se Neymar, Soteldo e Rincón, os selecionáveis do elenco, forem convocados efetivamente e chegarmos à final, também tenho que pensar que, se calhar, a dois dias da final, vou ter que fazer alterações", disse o treinador português depois da classificação à semi.

Já Corinthians e São Paulo se "salvaram" dessa dor de cabeça. O clube do Parque São Jorge tinha Hugo Souza e Yuri Alberto na pré-lista, enquanto o Tricolor contava com três jogadores: Alisson, Lucas Moura e Oscar. Nenhum deles foi chamado na convocação.