Ex-Palmeiras, Rony é o artilheiro do Atlético-MG desde sua estreia pela equipe

O Atlético-MG goleou o Manaus, na noite desta quarta-feira, por 4 a 1, pela segunda rodada da Copa do Brasil, no Mineirão. Autor do terceiro gol, Rony é o artilheiro do Galo desde sua estreia pela equipe mineira.

Em quatro jogos disputados, sendo titular em três oportunidades, Rony tem três gols marcados. Segundo dados do Sofascore, o atacante deu 17 finalizações, oito delas no gol, deu quatro passes decisivos e criou uma grande chance.

Além disso, ainda sofreu um pênalti e precisou de apenas 103 minutos em campo para marcar um gol.

? Rony é o artilheiro do @Atletico desde a sua estreia pelo clube! ?? ?? 4 jogos (3 titular)

? 3 gols (!)

? 103 mins p/ marcar gol (!)

? 17 finalizações (8 no gol!)

? 4 passes decisivos

? 1 grande chance criada

? 1 pênalti sofrido

? 1 pênalti sofrido

? Nota Sofascore 7.43

Contratado junto ao Palmeiras no começo do ano, Rony marcou em três jogos seguidos pelo Galo. O atacante balançou as redes contra Tocantinópolis (Copa do Brasil), Tombense (Campeonato Mineiro) e Manaus (Copa do Brasil), nesta quarta-feira.

O jogador já é o vice-artilheiro da Copa do Brasil, com dois gols marcados, empatado com outros nove jogadores, e atrás apenas de Germán Cano (Fluminense), que já balançou as redes quatro vezes na competição.

Com vaga garantida na terceira fase do campeonato nacional, o Atlético-MG volta suas atenções para a final do Campeonato Mineiro contra o América-MG. A primeira partida acontece neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Mineirão.

O jogo de volta acontece no dia 15 de março, sábado, novamente às 16h30, na Arena Independência.