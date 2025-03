Santos ultrapassa rivais e entra no top 3 de clubes brasileiros com mais seguidores nas redes sociais

O 'efeito Neymar' é real. Com o retorno do craque ao Santos, o Peixe ultrapassou os rivais Palmeiras e São Paulo e entrou no top 3 dos clubes brasileiros com mais seguidores nas redes sociais.

A informação foi divulgada em estudo da IBOPE Repucom. Os 50 clubes considerados na pesquisa acumularam um total de 9,1 milhões de novos seguidores durante o mês de fevereiro, e os cinco clubes com maior destaque foram: Santos (7,6 milhões de inscrições), Flamengo (486 mil), Corinthians (331 mil), Santa Cruz (51 mil) e Sport (49 mil). Juntos, foram responsáveis por 8,5 milhões de inscrições, ou 94% do total entre todos os 50 clubes no período.

O Santos vive um momento histórico e de grande ascensão digital. Graças à repercussão sobre o retorno de Neymar, o Peixe conquistou 7,6 milhões de novos seguidores apenas em fevereiro e alcançou o maior resultado mensal já registrado por um clube de futebol brasileiro nas redes sociais desde o início do levantamento da empresa, em 2016.

Com o desempenho de fevereiro, o clube santista alcançou resultados inéditos como: bateu a marca de 23 milhões de inscritos (uma evolução de quase 50% em toda sua base digital somente no último mês), ultrapassou o São Paulo e o Palmeiras e assumiu a terceira posição do ranking geral nacional, além de abrir vantagem de 220 mil seguidores para o então quarto colocado, Palmeiras.

O ganho de posições entre os cinco primeiros clubes do ranking tem sido um movimento raro na última década, e subir duas posições entre os cinco maiores clubes é inédito, o que torna o feito do Santos ainda mais relevante.

NEYMAR JR CONVOCADO! ??? O camisa 10 do Santos FC foi selecionado pelo técnico Dorival Jr para defender a Seleção Brasileira nos jogos contra Colômbia e Argentina, válidos pelas Eliminatórias. pic.twitter.com/jRnKO3e6D8 ? Santos FC (@SantosFC) March 6, 2025

Do total de novas inscrições do clube no último mês (7,6 milhões), 47%, ou 3,6 milhões tiveram origem no perfil oficial do clube no TikTok, plataforma onde o Santos liderou o crescimento de fevereiro, atingiu a marca de 6,2 milhões de seguidores e agora detém do segundo maior perfil entre os 50 clubes na plataforma. O Santos também esteve à frente no ganho de seguidores no Instagram (+2,7 milhões), Facebook (+1,1 milhão), YouTube (+150 mil) e "X" (+37 mil).

Já o Flamengo, campeão da Supercopa no início de fevereiro e da Taça Guanabara, registrou o segundo maior ganho do último mês ao somar 486 mil novos inscritos em suas redes oficiais. O destaque do Rubro-Negro foi no TikTok, ao acumular 300 mil novos seguidores. No Instagram, o clube somou 153 mil novas adesões; no "X," 22 mil; e no YouTube, 10 mil. Estes ganhos colaboraram para que o "Fla" alcançasse a marca de 11 milhões de inscrições no "X" e 9 milhões no TikTok.

O Corinthians, semifinalista do Campeonato Paulista, figurou no terceiro lugar entre os maiores crescimentos do mês. Foram mais de 330 mil novas inscrições no combinado de suas contas, com destaque para o Instagram, que concentrou cerca de 60% de todo o desempenho corintiano em fevereiro. O clube está a cerca de 300 mil inscritos para bater a marca de 40 milhões de inscrições no combinado de suas redes.

Santa Cruz e Sport, que disputam a semifinal do Campeonato Pernambucano, completaram o top cinco dos maiores ganhos do mês ao registrarem cerca de 50 mil novos seguidores cada.

O Red Bull Bragantino atingiu a marca de 2 milhões de inscrições na somatória de seus perfis oficiais, ao todo o clube arrecadou 45 mil novos seguidores no último mês.

Ranking digital dos clubes brasileiros nas redes sociais (Foto: Divulgação/IBOPE Repucom)