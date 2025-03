Dana estipula data para Jones vs Aspinall e abre as portas para Poatan encarar vencedor

A longa espera pela disputa de unificação do título dos pesos-pesados do UFC, envolvendo Jon Jones e Tom Aspinall, pode estar próxima do fim. Pelo menos é isso que sinaliza Dana White, que já trabalha inclusive com uma data em mente. E, de acordo com o presidente do Ultimate, quem pode entrar nessa equação no futuro próximo é o brasileiro Alex Poatan, campeão dos meio-pesados (93 kg).

Em entrevista ao 'The Jim Rome Show', Dana ressaltou que formalizar a superluta entre Jones e Aspinall é uma de suas prioridades para a temporada 2025 do UFC. O dirigente ainda aproveitou para revelar sua previsão de quando o confronto que decidirá o campeão linear peso-pesado da entidade será disputado: no verão do hemisfério norte, que neste ano cairá entre junho e setembro.

"O plano é Jon lutar nesse verão (no hemisfério norte). Obviamente, quando, onde e todas essas coisas estão sendo decididas. Minha meta para esse ano é fazer essa luta (com) Aspinall", afirmou Dana.

Poatan vs Jones ou Aspinall

Quem deve estar de olho na resolução deste caso é o brasileiro Alex Pereira. Campeão dos meio-pesados, o striker paulista coloca seu cinturão em jogo neste sábado (8), contra Magomed Ankalaev, no 'main event' do UFC 313, em Las Vegas (EUA). Porém, depois de sua defesa de título, 'Poatan' poderia subir de categoria para lutar pelo trono dos pesados contra o vencedor da disputa entre Jones e Aspinall - sugestão feita pelo próprio atleta tupiniquim e, agora, endossada pelo presidente do Ultimate.

"Ele quer (enfrentar Jon Jones). Vamos ver como essa luta se desenrola, se ele vence, como ele vence, todo esse tipo de coisa. Eu acho que a luta que todo mundo quer ver agora é Jones e Aspinall, e depois não há dúvidas que Pereira poderia enfrentar o vencedor", sentenciou o presidente do UFC.

Atualmente, o peso-pesado do UFC conta com Jon Jones como seu campeão linear e Tom Aspinall como detentor do cinturão interino. A expectativa é que os dois se enfrentem no octógono para definir o dono do título unificado da categoria. A possível chegada de Alex Poatan à divisão no futuro traria mais uma grande estrela da companhia para abrilhantar a tradicional classe de peso.