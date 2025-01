Botafogo agradece Luiz Henrique após saída do atacante: 'Fez milhões sorrirem'

Nesta segunda-feira (20), o Botafogo agradeceu a passagem de Luiz Henrique por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, no qual mostra os gols marcados pelo atleta durante sua passagem pelo clube. O atacante foi anunciado oficialmente pelo Zenit, da Rússia, ainda na tarde de hoje.

"O Pantera Negra marcou o nome na história do Clube Mais Tradicional com a sua canhota mágica e muita irreverência. Talento raro do futebol, fez milhões de apaixonados sorrirem na terra e no céu. Lá de cima, a nossa constelação entrou em festa, inclusive o eterno dono da poderosa camisa 7: Garrincha!", escreveu o Botafogo.

"Ao ver o seu legado honrado, o #MaiorDeTodosOsTempos sorriu ao lado de botafoguenses imortais. A magia dos áureos tempos do futebol pairou sobre a América para coroar um novo rei: Luiz Henrique. O garoto do Vale do Carangola, com a essência do jogo e brilho nos olhos, dominou o Brasil e todo o continente. Debochou, venceu, comemorou, foi premiado e hoje se despede do Botafogo carregado de glórias", continuou.

"Obrigado, Luiz Henrique! Você nos fez sorrir de forma única e abrilhantou o nosso fantástico ano de 2024. A torcida alvinegra pra sempre lembrará de você!", concluiu.

Pelo Botafogo, Luiz Henrique disputou 55 partidas desde fevereiro de 2024, quando foi anunciado no Fogão. Ao longo dos jogos, deixou seis assistências e marcou 12 gols, entre eles, um na final da Copa Libertadores vencida pelo Glorioso.

Além de ajudar o Fogão com a taça inédita, Luiz Henrique conquistou também a Série A do Brasileirão. O atleta ainda foi eleito o melhor jogador da América.