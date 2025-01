Flamengo de Filipe Luís começa o ano como terminou: ninguém sabe se joga

Do UOL, no Rio de Janeiro

O time principal do Flamengo, enfim, estreia na temporada 2025. Neste domingo, os comandados de Filipe Luís entram em campo com a espinha dorsal mantida, mas prevendo vários testes depois de nove sessões de treino nos Estados Unidos. Como sempre, o treinador ainda não fechou o time que encara o São Paulo, 17h (de Brasília), em Fort Lauderdale, mas começará os testes visando a Supercopa do Brasil.

O que aconteceu

Será a primeira oportunidade de o torcedor entender o que será o Flamengo em 2025. Sem reforços à disposição, a base do elenco é a mesma do outro ano - e deve se manter desta forma com as poucas chegadas. O foco total desse início de temporada está na Supercopa contra o Botafogo, em 2 de fevereiro, em Belém.

A primeira pré-temporada de Filipe no comando técnico foi bem aproveitada. O treinador teve sessões bastante intensas de treinamentos na estrutura da Universidade da Flórida. Ele participou ativamente de todas as tarefas propostas e aproveitou o período para se conectar ainda mais ao elenco.

Filipe quis controle total do ambiente nessa passagem pelos Estados Unidos. Também por isso o Flamengo escolheu um local longe da badalação de Orlando, onde os outros rivais participam de várias ações de marketing e treinam. O treinador participou dos mesmos exercícios também na academia e da alimentação feita especialmente para os atletas.

Em campo, o técnico testou várias alternativas nos nove treinos que teve. A tendência inicial é que o Flamengo tenha formações diferentes ao longo do jogo, já que o número de substituições é ilimitado. Filipe deve utilizar diversos atletas que foram aos EUA.

Como de costume, o último treino ainda não indicou o time que vai a campo. Filipe Luís variou alguns setores e só vai dizer a equipe que joga na preleção antes da partida. A tendência é que o time tenha Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Carbone (Ayrton Lucas) e Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz, Alcaraz (Michael) e Gerson; Bruno Henrique e Luiz Araújo.

A espinha dorsal será mantida nesse início de ano. Sem Arrascaeta e Léo Pereira, o técnico poderá deslocar Alex Sandro para a zaga ou alternar entre três atacantes ou um meio-campo mais povoado. Mesmo assim, o Flamengo que terminou o ano é parecido com o que vai iniciar.

A partida diante do São Paulo é a única do Flamengo nos Estados Unidos. O clube quis encurtar o período fora do Rio de Janeiro e retorna logo depois da partida. A avaliação do período foi bastante positiva. Comissão e jogadores valorizaram o período juntos para conexão também fora do campo, além da estrutura utilizada da Universidade da Flórida de alto nível.

Algumas horas depois, às 21h (de Brasília), a equipe alternativa faz a terceira rodada do Campeonato Carioca. O Fla ainda busca a primeira vitória na competição e enfrenta o Nova Iguaçu em São Luís, no Maranhão.