Lucas faz balanço da pré-temporada do São Paulo nos EUA: "Entrega foi boa"

Lucas Moura fez um balanço da pré-temporada do São Paulo nos EUA após o empate sem gols com o Flamengo, neste domingo, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, pela FC Series.

O camisa 7 tricolor valorizou os dois jogos disputados no torneio de pré-temporada, contra duas das equipes mais badaladas do Brasil: Cruzeiro e Flamengo. O São Paulo empatou ambas as partidas, mas Lucas preferiu não se ater somente ao resultado.

"Acho que a preparação tem sido muito boa. Tivemos dois grandes testes contra duas grandes equipes. Claro que todo mundo buscando sua melhor forma física, pré-temporada curta, começo de ano, mas foi bastante positiva essa pré-temporada", disse Lucas.

O elenco do São Paulo ainda está distante de sua melhor forma física. Tecnicamente os jogadores também cometeram alguns erros típicos de pré-temporada devido à falta de ritmo. Mas, para Lucas, o período nos EUA foi de extrema valia para fazer ajustes e voltar ao Brasil mais preparado para o início do Paulistão.

"Acho que foram dois grandes jogos. Claro que faltou finalizar um pouco mais em gol, faltou ganhar os jogos, mas enfrentamos duas grandes equipes, começo de temporada, é até natural isso. Acho que a entrega foi boa, taticamente e fisicamente falando. Agora é voltar para casa e recuperar a melhor forma no Campeonato Paulista", prosseguiu.

Neste domingo, contra o Flamengo, Lucas atuou ao lado de Oscar pela primeira vez. Os dois são velhos conhecidos, foram contemporâneos em Cotia, chegaram à Seleção Brasileira e agora terão a oportunidade de atuarem juntos no time profissional do São Paulo. O camisa 7 comentou sobre a parceria com o grande reforço tricolor para 2025.

"Já conhecia o Oscar, fiz a base com ele, joguei na Seleção com ele. Mas, acho que é a readaptação ao Brasil. É mais pegar ritmo, retomar a forma e isso a gente vai adquirindo ao longo do Paulista. Espero que isso aconteça o quanto antes", concluiu.