Com brilho de Mbappé e hat-trick do VAR, Real bate Las Palmas e segue líder

O Real Madrid até tomou um susto e saiu atrás no placar com gol relâmpago, mas conseguiu a virada logo e massacrou o Las Palmas para vencer por 4 a 1 neste domingo (19). A partida foi válida pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol. Mbappé marcou dois gols, Rodrygo e Brahim também anotaram para o Real. O gol do Las Palmas foi de Fábio Silva.

A vitória mantém o Real Madrid na ponta da tabela, com 46 pontos, abrindo dois pontos de vantagem para o rival Atlético, derrotado ontem pelo Leganés. O próximo compromisso dos merengues é pela Liga dos Campeões, recebendo o RB Salzburg na quarta-feira (22).

Com a derrota, o Las Palmas estaciona em 14º, com 22 pontos. O próximo jogo da equipe é diante do Osasuna, na sexta-feira (24).

Mbappé foi o nome do jogo, com dois gols marcados - e um anulado - no primeiro tempo. O primeiro dele no jogo, de pênalti, foi o gol de número 300 do francês na carreira.

Como foi o jogo

Aos 28 segundos de jogo, o Las Palmas surpreendeu e abriu o placar no Bernabéu. Sandro Ramírez cruzou para Fábio Silva aparecer nas costas de Lucas Vázquez e marcar.

O Real Madrid empatou rápido. Aos 16 minutos, Rodrygo foi derrubado na área e o árbitro assinalou o pênalti. Mbappé bateu deslocando Cillessen para igualar o placar.

Não demorou para o Real virar o jogo e ampliar o marcador. Brahim fez o gol da virada e Mbappé fez o segundo dele para abrir vantagem para os merengues.

Rodrygo transformou a vitória em goleada, deixando o dele para coroar uma grande atuação. Recebeu cruzamento de Fran García e bateu no cantinho do goleiro para fazer o quarto gol.

O Mbappé não conseguiu o hat-trick, mas o VAR, sim: entrou em ação para anular três gols do Real Madrid, ambos por impedimento e também para sugerir a expulsão de Benito Ramirez, do Las Palmas, por solada em Lucas Vázquez.

Gols e lances importantes

0x1. Gol relâmpago do Las Palmas. Sandro Ramírez cruzou, Lucas Vázquez dormiu e Fábio Silva apareceu sozinho para abrir o placar no primeiro lance do jogo.

Quase! O Las Palmas começou a milhão. Moleiro achou passe para Fábio Silva, que saiu cara a cara com Courtois e tocou por cobertura para fora.

Cillessen! O Real Madrid acordou. Rodrygo tocou para Mbappé na área, o francês bateu, a bola desviou e obrigou o goleiro a fazer uma grande defesa.

1x1. Pênalti em Rodrygo, Mbappé pegou a bola e bateu rasteirinho, tirando Cillessen da foto para empatar o jogo.

2x1. Vira, virou. Mbappé arrancou pelo meio e chutou forte. Cillessen deu rebote e Lucas Vázquez serviu Brahim Díaz para virar o placar.

3x1. O segundo do Tartaruga Ninja. Rodrygo encarou a marcação e cruzou para Mbappé finalizar de primeira e mandar a bola no canto alto esquerdo de Cillessen.

Hat-trick anulado. Seria o terceiro de Mbappé no jogo, com outra assistência de Rodrygo, mas o VAR interviu e anulou por impedimento na origem do lance.

Perdeu! Bellingham limpou Cillessen e bateu rasteiro, a bola foi passando e não entrou.

4x1. Mbappé tocou dentro da área para Fran García, que cruzou rasteiro para Rodrygo finalizar de primeira, no canto esquerdo de Cillessen.

Que pecado! Valverde bateu colocado no ângulo e fez um golaço, mas Vázquez estava impedido na jogada e o gol foi anulado, o terceiro do Real invalidado no jogo.