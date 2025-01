Charles Do Bronx faz campanha por disputa de cinturão contra Makhachev: "Sou o próximo"

No último sábado (18), Charles Oliveira compareceu à arena 'Intuit Dome', em Los Angeles (EUA), para acompanhar de perto a realização do UFC 311. Ex-campeão peso-leve (70 kg), o brasileiro viu de perto a vitória de Islam Makhachev contra Renato Moicano via finalização ainda no primeiro round. Momentos após o triunfo do russo, 'Do Bronx' aproveitou a oportunidade e fez campanha para se tornar o próximo desafiante ao título da categoria.

Através de um vídeo divulgado pelo perfil oficial do 'UFC Brasil' nas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Charles argumentou que é o próximo oponente natural do russo na organização. Durante a semana da luta, o brasileiro revelou que sua intenção era subir no octógono para encarar o vencedor da disputa de título, a fim de consolidar seu posto como desafiante. Apesar de não concretizar tal plano, Do Bronx se mostra confiante para tirar uma revanche com Islam do papel.

"Foi uma grande luta. Ele (Makhachev) é o campeão, tinha que fazer isso mesmo. Mas eu sou o próximo (da fila pelo título), ele sabe disso. O campeão dos pesos-leves se chama Charles Oliveira. Estou pronto para isso", destacou o maior finalizador da história do UFC.

Revanche pela frente?

Atual número 2 do ranking, Charles só tem a sua frente Arman Tsarukyan. O primeiro colocado, porém, lesionou as costas e saiu do combate contra Makhachev às vésperas do UFC 311, dando lugar para Moicano. E na coletiva de imprensa após o evento, Dana White indicou que o armênio não teria um 'title shot' garantido quando voltasse de lesão. Desta forma, o caminho para Do Bronx buscar uma vingança contra Islam pode estar aberto.

Foi o russo quem acabou com o reinado de Charles, em outubro de 2022. Na oportunidade, no UFC 280, sediado em Abu Dhabi (EAU), o pupilo de Khabib Nurmagomedov se sagrou campeão pela primeira vez ao finalizar o brasileiro no segundo assalto. Três anos depois, Do Bronx pode, enfim, ter a chance de ver seu caminho se cruzar com o do algoz russo novamente.

