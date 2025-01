Sampaio Corrêa bate Botafogo em jogo de expulsões e jogador de linha no gol

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Botafogo jogou mal e foi derrotado pelo Sampaio Corrêa por 2 a 1 em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca, neste sábado. O duelo aconteceu no Estádio Lourival Gomes, em Saquarema, e marcou a primeira vitória da história do time da casa sobre um dos quatro grandes do Rio. Pernão e Guilherme marcaram os gols. Serafim descontou.

O jogo foi marcado por duas expulsões na reta final. Ryan e o goleiro Zé Carlos acabaram recebendo o vermelho e deram emoção aos últimos minutos.

Com o resultado, o Sampaio sobe para a quarta posição, com quatro pontos, e conquista a primeira vitória do ano. O Botafogo, que teve uma vitória e duas derrotas, tem três pontos em sexto lugar. A classificação ainda pode mudar com os jogos da rodada.

Os times voltam a entrar em campo durante a semana. O Botafogo joga na quarta-feira, às 21h30, contra o Volta Redonda. O Sampaio visita o Boavista na quinta, às 20h (ambos no horário de Brasília).

O Botafogo segue com o time alternativo até o dia 29. Na sexta rodada, os titulares estreiam na temporada diante do Fluminense, uma partida antes da decisão da Supercopa do Brasil com o Flamengo, dia 2 de fevereiro, em Belém.

A camisa do Botafogo chamou a atenção por uma mudança no patrocinador. O clube retirou o "V de vitória" que estampava a camisa com um símbolo da Vbet. O sinal foi apropriado por facções criminosas em diferentes locais do Brasil e gerou reclamações.

Como foi o jogo

Foi um primeiro tempo animado, mesmo com o forte calor. As duas equipes conseguiram criar boas oportunidades e assustar. De modo geral, o Sampaio Corrêa foi melhor e teve eficiência. A estratégia funcionou, o time se lançou mais e aproveitou a fragilidade do lado esquerdo da defesa do Botafogo para marcar e assustar mais. Aos 35, os donos da casa apareceram em ótima jogada de Max para abrir a conta.

O Botafogo teve boas chegadas, mas pecou nas finalizações. O alvinegro começou bem e teve chegadas logo de cara, até abrindo o placar em lance invalidado por falta. Na reta final, o time se perdeu na dinâmica do meio-campo e não conseguiu encontrar muitas soluções para empatar.

Apesar de uma boa chance logo no começo, o segundo tempo teve menos oportunidades no início. Os treinadores logo promoveram várias mudanças nas equipes para tentar melhorar a dinâmica. Matheus Nascimento, que tinha grande expectativa, novamente não correspondeu e acabou saindo. O Botafogo tentava pressionar, mas sem muito sucesso e com pouca vontade. Enquanto isso, o Sampaio Corrêa ficou em cima e logo ampliou. Guilherme já tinha colocado uma bola na trave a, aos 28, fez a competitividade do time mandante ser recompensada.

A reta final da partida foi emocionante. Ryan foi expulso depois de falta dura. Ele recebeu primeiro o amarelo, mas o VAR chamou e o árbitro deu o vermelho. Nos últimos minutos, o Botafogo diminuiu com Serafim e colocou fogo na partida. Pouco tempo depois, Yarlen saiu cara a cara com o goleiro, que fez uma falta nele fora da área. O árbitro marcou impedimento, mas o VAR recomentou revisão. Zé Carlos acabou expulso e deixou o Sampaio com dois a menos e um jogador de linha no gol. Um integrante da comissão também recebeu o vermelho. Apesar da pressão com direito a goleiro na área no último lance, o placar se manteve em 2 a 1.

Lances importantes

Muito bem. Aos seis minutos do primeiro tempo, Yarlen foi lançado nas costas da marcação do Sampaio e finalizou. Zé Carlos fez grande defesa e Kayke tentou de cabeça no rebote, mas o goleiro salvou de novo.

Não valeu. Aos 12, Kayke cruzou na segunda trave e Yarlen cabeceou no gol. O árbitro, porém, anulou por falta do atacante.

Perto. Aos 24, Lucas Carvalho cobrou falta na área, e Guilherme cabeceou na primeira trave.

1x0. Aos 35, Max deixou Lobato no chão em bela jogada e cruzou rasteiro para Pernão chegar tranquilo completando para o gol e abrir o placar.

Boa chance. Aos 38, Vitinho costurou boa jogada pelo meio e finalizou de fora da área. A bola quicou na frente do goleiro, que espalmou para a trave e salvou.

De novo. No primeiro minuto do segundo tempo, após cobrança de escanteio, Kawan cabeceou no ângulo e Zé Carlos voou para defender.

2x0. Aos 28, Guilherme subiu sozinho na primeira trave para cabecear com categoria e ampliar.

2x1. Aos 44, após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Serafim, que marcou e diminuiu o placar. O goleiro reclamou de um contato no lance.

Inacreditável. Aos 46, após cobrança de falta, a bola deu uma curva impressionante após bater na trave, passou pela linha e saiu.

Loucura. Aos 50, Marreta, que assumiu o gol após expulsão do goleiro, saiu de soco para salvar o Sampaio.

Para fora. Aos 52, na última bola da partida, Adamo ficou com a bola, mas finalizou na rede pelo lado de fora.

Ficha técnica

Sampaio Corrêa x Botafogo - 3ª rodada do Carioca

Data e hora: 18 de janeiro de 2025, às 16h30

Local: Estádio Lourival Gomes, Saquarema (RJ)

Árbitro: Lucas Neves Borja de Almeida

Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Júlio César Souza Gaudêncio

VAR: Grazianni Maciel Rocha

Cartões amarelos: Eduardo Thuram, Lucas Marreta, Elias (SCO), Rafael Lobato, Serafim (BOT)

Cartões vermelhos: Ryan, Zé Carlos (SCO)

Gols: Pernão (aos 35 minutos do primeiro tempo), Guilherme (aos 28 minutos do segundo tempo), Serafim (aos 44 minutos do segundo tempo)

Sampaio Corrêa: Zé Carlos; Lucas Carvalho (Luan Gama), Lucas Marreta, Eduardo Thuram e Guilherme; Rodrigo Dantas, Alexandre Souza (Gabriel Agu); Pernão (Pablo), Max, Elias (Ryan) e Otávio (Vinícius Kanu). Técnico: Josemar Ferreira (auxiliar).

Botafogo: Raul; Newton, Kawan (Kauan Lindes), Serafim, Rafael Lobato (Lucyo); Kauê (Kauê Leonardo), Patrick de Paula, Vitinho; Yarlen, Matheus Nascimento (Adamo) e Kayke (Valim). Técnico: Carlos Leiria.